Vàng miếng SJC giảm phiên thứ 4 liên tiếp, mất mốc 170 triệu đồng

Sáng 23/4, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm 800.000 đồng/lượng mỗi chiều, được giao dịch tại mức 166,7-169,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn cũng giảm về 166,5-169 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên thứ 4 liên tiếp giá vàng giảm. Chênh lệch 2 chiều mua, bán co hẹp về 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng là 4.732 USD/ounce, giảm 40 USD, tương đương hơn 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định sự mạnh lên của đồng USD là nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống. Kim loại quý này được định giá bằng USD nên trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao 4,28% làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố vẫn hỗ trợ thị trường vàng. Giá dầu thô quanh ngưỡng 92,5 USD/thùng làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Điều này phần nào kích thích nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Theo Kitco News, diễn biến ngắn hạn của vàng phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là lịch trình ngoại giao. Bất kỳ tín hiệu tốt nào về đàm phán Mỹ - Iran đều có thể làm giảm giá dầu, từ đó giảm áp lực lạm phát và tác động đến giá kim loại quý.

Thứ hai là các dữ liệu kinh tế. Chỉ số PMI sơ bộ tuần trước cho các ngành sản xuất và dịch vụ, cùng với số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, có thể tác động đến kỳ vọng của Fed, ảnh hưởng đến đồng USD.

Thứ ba là tiến trình phê chuẩn ông Warsh. Hiện, tiến trình này vẫn còn vướng mắc với các động lực chính trị, bao gồm cả sự bế tắc tại Thượng viện về cuộc điều tra đang diễn ra đối với Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell.

Dài hạn, các tổ chức tài chính hàng đầu, bao gồm JPMorgan và Goldman Sachs, tiếp tục dự báo giá vàng trong khoảng 4.000-6.300 USD/ounce trong năm nay và kim loại này đã tăng hơn 40% trong 12 tháng qua.

Đồng USD tăng trở lại

Đồng USD tăng khi những lo ngại kéo dài về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục bao trùm thị trường, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt xung đột.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, hiện ở mức 98,59.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.100 đồng.