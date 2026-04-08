Giá bạc tăng 4 triệu đồng/kg chỉ sau một phiên, chuyên gia cảnh báo nóng

Trong nước, phiên hôm nay (8/4), giá bạc miếng tăng khoảng 160.000 đồng/lượng mỗi chiều, được niêm yết ở 2,87-2,96 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bạc thỏi tăng mạnh đến 4 triệu đồng/kg, được mua vào ở mức 76 triệu đồng và bán ra đến 79 triệu đồng/kg.

Trên thế giới, giá bạc giao ngay ở mức 76,30 USD/ounce, tăng 4,74% so với phiên trước, là mức phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài chịu áp lực giảm.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc thế giới bật tăng mạnh đến từ việc Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran tại eo biển Hormuz.

Mặc dù thông tin này làm giảm bớt rủi ro nhưng lại gây ra sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô, khiến dòng tiền từ thị trường năng lượng có xu hướng dịch chuyển sang các loại kim loại quý như vàng và bạc để bảo toàn lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc chỉ số đồng USD (DXY) hạ nhiệt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bạc tăng giá mạnh mẽ.

Biểu đồ giá bạc tại một thương hiệu trong nước (Ảnh: TT).

Dù hồi phục đáng kể, giá bạc vẫn đang giảm hơn 20% so với mức trước khi xung đột bùng phát.

Dự báo bạc thời gian tới, theo khảo sát từ các chuyên gia tại J.P. Morgan và BlackRock, triển vọng của bạc vẫn rất lạc quan.

Về ngắn hạn, giá bạc có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để củng cố vùng giá 75 USD/ounce sau đợt "tăng sốc" sáng nay.

Về dài hạn, không loại trừ khả năng kim loại quý này sẽ chạm ngưỡng lịch sử 100 USD/ounce nếu tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất tiếp tục diễn ra.

Chiều ngược lại, vẫn có chuyên gia cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một đợt phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Theo dữ liệu từ Investing, các hợp đồng bạc tương lai sau khi chạm ngưỡng 73 USD/ounce đã nhanh chóng gặp áp lực chốt lời mạnh, khiến giá có dấu hiệu quay đầu về vùng 71-72 USD/ounce.