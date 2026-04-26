Giá dầu giảm hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh, thêm loạt nhà xe hạ giá vé

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng E5 RON 92 giảm tiếp 100 đồng/lít còn 21.830 đồng/lít và RON 95 giảm 160 đồng/lít còn 22.880 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm tiếp 1.160 đồng/lít còn 26.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng/lít về 18.810 đồng/kg.

Như vậy, sau 5 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4, 16/4, 21/4 và 23/4), giá dầu diesel đã giảm mạnh tới 18.090 đồng/lít từ mức đỉnh (44.780 đồng/lít). Ngay sau đợt giảm sâu của dầu diesel, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tiếp tục điều chỉnh giảm giá vé nhằm chia sẻ chi phí với khách hàng và kích cầu đi lại.

Chẳng hạn, nhiều nhà xe giường nằm từ Hà Tĩnh đi Hà Nội và ngược lại đã thông báo giảm giá vé 50.000-100.000 đồng/ghế/chuyến, nhằm chia sẻ chi phí với hành khách trong bối cảnh giá xăng dầu hạ nhiệt.

Tương tự, nhà xe Tuấn Trung chuyên tuyến Đắk Lắk đi TPHCM, Đồng Nai, Đà Nẵng và ngược lại cũng thông báo giảm ngay 50.000 đồng cho tất cả tuyến xe trong hệ thống từ ngày 17/4.

Đại diện nhà xe cho biết việc điều chỉnh nhằm chia sẻ chi phí đi lại với hành khách khi giá dầu hạ nhiệt, đồng thời khẳng định minh bạch và quyền lợi khách hàng luôn được ưu tiên trong hoạt động vận tải.

Khách hàng mua vé xe tại Bến xe Miền Đông, TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, từ đầu tháng 4, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động giảm giá vé theo đà hạ nhiệt của xăng dầu. Cụ thể, Công ty cổ phần Vận tải Thọ Lam (Hà Tĩnh) thông báo giảm 2.000-11.000 đồng/lượt xe buýt từ ngày 10/4.

Một số nhà xe tại khu vực Gia Lai hay chuyên tuyến TPHCM đi các tỉnh Tây Nguyên (như khu vực Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum trước đây)… cũng điều chỉnh giảm 30.000-50.000 đồng/lượt trên nhiều tuyến. Một số đơn vị còn áp dụng giá linh hoạt, hoàn trả chênh lệch cho hành khách khi giá vé giảm sau thời điểm mua.

Không chỉ vận tải đường bộ, ngành đường sắt cũng tham gia xu hướng này. Tổng công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết từ 0h ngày 23/4 sẽ giảm thêm 3% giá vé tàu khách và 5% cước vận chuyển hàng hóa, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Trước đó, từ ngày 10/4, ngành đường sắt cũng đã giảm 5% giá vé tàu khách và 5% cước vận chuyển hàng hóa trước xu hướng giảm mạnh của giá nhiên liệu trong nước.

Trước diễn biến giảm giá vé xe của các doanh nghiệp vận tải, đường sắt nhiều hành khách bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc điều chỉnh kịp thời theo biến động giá xăng dầu là hợp lý.

Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ Đình tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh sự đồng tình, nhiều hành khách phản ánh vẫn còn không ít nhà xe chưa điều chỉnh giá vé theo đà giảm của xăng dầu. Theo người dân, dù giá nhiên liệu đã giảm qua nhiều đợt, một số tuyến xe vẫn giữ nguyên mức giá, nhất là trong dịp nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

"Giá xăng giảm mấy lần rồi mà vé xe tôi đi vẫn y như cũ, trước khi giá xăng dầu biến động mạnh, tuyến Hà Nội - Hương Sơn (Hà Tĩnh) chỉ 250.000 đồng/ghế/chuyến nhưng nay đã tăng lên mức 500.000 đồng/ghế/chuyến trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương", chị Minh, một hành khách thường xuyên đi tuyến liên tỉnh chia sẻ.

Một số người cũng cho biết cùng một tuyến nhưng mỗi nhà xe áp dụng mức giá khác nhau, có nơi đã giảm, có nơi vẫn giữ nguyên, gây thiếu minh bạch.

Trước đó, ngày 21/4, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, các đơn vị liên quan được Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy, các nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, bến thủy nội địa.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.