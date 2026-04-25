Ngân hàng siết nợ xe điện VinFast của Taxi Mai Linh

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) thông báo sẽ thực hiện thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai (Mai Linh Lào Cai) để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị thu giữ là 5 ô tô điện VinFast VF5 Plus, do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đăng ký ô tô vào tháng 3 và tháng 4/2025 cho Mai Linh Lào Cai. Lô ô tô này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của công ty tại Nam A Bank. Tuy nhiên, phía công ty đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

Việc thu giữ tài sản dự kiến được thực hiện ngày 6/5, tại nơi có tài sản thế chấp.

Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai có trụ sở tại số 129 phố Phú Thịnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi. Ông Hồ Huy hiện là Chủ tịch HĐQT.

Mai Linh là doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi. Bên cạnh taxi, tập đoàn cũng dần phát triển thành hệ sinh thái đa ngành với du lịch - lữ hành, xây dựng, đào tạo, quảng cáo truyền thống, công nghệ thông tin, tài chính, bất động sản…

Mai Linh từng là tên tuổi lớn trong ngành taxi, chia thị phần thống trị thị trường toàn quốc cùng với Vinasun. Ghi nhận báo cáo tài chính hàng năm, Mai Linh thời điểm hoàng kim thu về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Dù vậy, từ năm 2008 công ty liên tục thua lỗ. Cùng với đó, sự xuất hiện của các hãng ứng dụng gọi xe như Uber, Grab… cũng khiến Mai Linh mất dần thị phần.

Trước đó, hồi đầu năm cơ quan Thuế TPHCM từng phát đi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời điểm đó, Mai Linh nợ tiền thuế hơn 6,3 tỷ đồng, trong đó tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 3,8 tỷ đồng (nợ trên 90 ngày).