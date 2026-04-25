Giá vàng rớt mạnh, người lỡ "đu đỉnh" ôm lỗ 25 triệu/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng. Đây là phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Thị trường sẽ biến động trở lại vào ngày 28/4 (thứ 3 tuần tới).

Vàng miếng đã liên tục trồi sụt từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra thiết lập hồi cuối tháng 1. Như vậy chỉ trong chưa đầy 3 tháng, giá vàng miếng đã “bốc hơi” 22,5 triệu đồng/lượng từ đỉnh. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng đã lỗ 25 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”.

Giá vàng trong nước biến động mạnh cùng diễn biến thế giới. Tuần qua, giá vàng thế giới cũng đã giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Giá vàng giao ngay mở tuần quanh 4.790 USD/ounce, giảm về vùng 4.750 USD rồi bật tăng lên đỉnh tuần gần 4.830 USD. Giữa tuần, giá dần ổn định khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, lực mua xuất hiện quanh vùng hỗ trợ 4.650-4.700 USD/ounce.

Cuối tuần, vàng hồi nhẹ nhờ dữ liệu từ Đại học Michigan cho thấy tâm lý tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát tăng. Tuy vậy, đà tăng bị hạn chế bởi giá dầu cao và áp lực lãi suất, khiến vàng vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất hơn một tháng, chốt ở mức 4.708 USD/ounce.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích Phố Wall đang ở trạng thái cân bằng hiếm thấy, phản ánh thị trường thiếu tín hiệu xu hướng rõ ràng. Trong số 16 chuyên gia tham gia, có 5 người (31%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 5 người khác cũng cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 6 chuyên gia còn lại nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục đi ngang và tích lũy.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco cũng ghi nhận tâm lý thận trọng tương tự. Trong tổng số 16 phiếu tham gia, có 6 nhà đầu tư (38%) kỳ vọng giá vàng đi lên, 5 người (31%) dự báo giảm và 5 người còn lại (31%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Theo ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại ngân hàng UBS, nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là giá dầu tăng, kéo theo kỳ vọng lãi suất và lợi suất trái phiếu tiếp tục đi lên.

Thực tế, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 1,5% trong tuần qua, trong khi đồng USD cũng ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm. Những yếu tố này khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Một trong những biến số quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng vàng hiện nay là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phiên điều trần ngày 21/4 của ông Kevin Warsh - ứng viên Chủ tịch Fed do Donald Trump đề cử đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường.

Tại đây, ông Kevin Warsh nhấn mạnh quan điểm cần "thay đổi chế độ" trong cách điều hành chính sách tiền tệ, bao gồm việc xem xét lại cách đo lường lạm phát và giảm mức độ can thiệp của Fed vào nền kinh tế.

Dù chưa đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình lãi suất, lập trường của ông Warsh cho thấy khả năng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục theo hướng thận trọng, thay vì nới lỏng mạnh như kỳ vọng trước đó của thị trường. Điều này càng củng cố nhận định rằng lãi suất cao có thể kéo dài, tạo áp lực lớn lên giá vàng trong thời gian tới.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích cấp cao tại Oanda, cho rằng chừng nào rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz còn kéo dài, giá dầu sẽ neo cao, qua đó gây áp lực lên vàng. Giá dầu tăng làm chi phí vận tải và sản xuất leo thang, thúc đẩy lạm phát và gia tăng khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Trong bối cảnh đó, dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, sức hấp dẫn của kim loại quý lại suy giảm khi các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn.

Sau nhiều tuần trầm lắng, lịch kinh tế tuần tới dự kiến sôi động trở lại với tâm điểm là loạt quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn.