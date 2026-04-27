Nhà hàng Dookki và loạt quán ăn ở Hà Nội bị phạt

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm loạt cơ sở kinh doanh trên địa bàn từ ngày 12/3 đến ngày 17/4.

Cụ thể, nhà hàng Dookki tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (địa điểm kinh doanh số 3 của Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị phạt 8 triệu đồng do hệ thống cống rãnh thoát nước tại khu vực bếp và cửa hàng bị ứ đọng, không được che đậy.

Tương tự, Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng vì không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom và chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa, nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt với cùng mức tiền do tình trạng hệ thống thoát nước không đảm bảo.

Bên cạnh đó, cơ sở Han Kim Chi của bà Bùi Thị Kim Ngọc tại 101 C8 Kim Liên bị phạt 4 triệu đồng vì sử dụng thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh trong việc bày bán, bảo quản thực phẩm.

Cơ sở đồ ăn chín Bảo Hòa tại khu D7K, chợ Kim Liên bị xử phạt 1,5 triệu đồng do không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã chế biến sẵn.

Nhà hàng Dookki tại Hà Nội (Ảnh: M.A).

Tại phường Đống Đa, trong tháng 4 có 3 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại và Xây lắp Thiên Thai bị xử phạt 8 triệu đồng do bày bán và chứa đựng thực phẩm trên các thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh.

Tương tự, ngày 13/4, hộ kinh doanh của bà Dương Thị Thủy bị xử phạt 4 triệu đồng vì sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm nhưng không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại TPT Hà Nội - đơn vị cung cấp suất ăn trường học cũng bị xử phạt 8 triệu đồng do không bố trí dụng cụ thu gom và chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 22/1, UBND phường Láng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trà sữa La Boong. Địa điểm kinh doanh vi phạm tại P101 B1 TT Nam Thành Công. Cơ sở này bị phạt vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh, mức phạt 4 triệu đồng.

UBND phường Láng cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào tại địa chỉ 102 C10, tập thể Nguyên Hồng.

Theo quyết định, cơ sở này vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm khi cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Với hành vi vi phạm nêu trên, Phở Hào bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng theo quy định hiện hành.

UBND phường Láng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I tại 50 Nguyên Hồng.