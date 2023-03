F88 đang kinh doanh ra sao, ai đang sở hữu?

Trưa 6/3, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (Công ty F88) nằm trong tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM. Cơ quan chức năng nghi ngờ Công ty cổ phần Kinh doanh F88 thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

F88 trong vài năm gần đây nổi lên như là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn. Công ty này hiện kinh doanh ra sao?

Ai đang sở hữu F88?

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư F88 được thành lập năm 2015, với vốn điều lệ 69,88 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Phùng Anh Tuấn. Ông Tuấn cũng là người đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của F88.

Bản công bố thông tin về cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp F88 năm 2020 tiết lộ thêm về cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Phùng Anh Tuấn nắm giữ 20% cổ phần. Quỹ đầu tư Mekong Capital nắm 41,8%. Quỹ Granite Oak giữ 12,9%. Mới đây, F88 vừa gọi vốn thành công 50 triệu USD từ 2 quỹ ngoại. Điều này khả năng sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của công ty.

Ngoài ông Tuấn, hội đồng quản trị của F88 gồm 6 nhân vật gồm: Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuyên. Ông Tuyên từng là Giám đốc công nghệ của Tập đoàn Xi măng Việt Nam. Phó tổng giám đốc Ngô Quang Hưng cũng là người đồng sáng lập ra F88. Ông Hưng được giới thiệu là có trên 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Một thành viên ngoại khác là ông J.Alan Barron từng làm Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc tại First Cash Financial của Mỹ với hơn 2.000 cửa hàng cầm đồ tại Mỹ và châu Mỹ Latinh.

2 đại diện từ quỹ Mekong Capital là ông Nguyễn Anh Quang và bà Đỗ Thị Khánh Vân. Ông Quang từng là Phó giám đốc điều hành Bank of America Merrill Lynch.

Đại diện quỹ Granite Oak là ông Simon Wagner được giới thiệu là có hơn 20 năm kinh nghiệm về đầu tư và cho thuê lại tài sản tại Morgan Stanley.

Công an phong tỏa tòa nhà, khám xét Công ty F88 ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Thuận)

F88 đang kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo nhà đầu tư mua trái phiếu F88 của Công ty Chứng khoán Mirae Asset, hoạt động kinh doanh của F88 gồm mảng cầm cố tài sản và mảng khác là đại lý bảo hiểm. Tính đến năm 2020, giá trị trung bình của một hợp đồng cầm cố của F88 là 13 triệu đồng. Lãi suất cho vay của F88 được giới thiệu là dưới 20%/năm chưa bao gồm chi phí lưu kho, chi phí thẩm định tài sản.

Số liệu 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy doanh thu cầm cố xe máy của F88 là 115,6 tỷ đồng, cầm cố ô tô là 38,6 tỷ đồng, cầm cố tài sản khác là 13,4 tỷ đồng, nguồn thu khác là 46,3 tỷ đồng. Doanh thu và các nguồn thu khác của F88 trong năm 2019 tăng 2,8 lần so với năm 2018 và 9,5 lần so với năm 2017.

Cầm cố xe máy là mảng mang lại doanh thu lớn nhất cho F88, chiếm 69,9% năm 2021. Mảng cầm cố ô tô chiếm khoảng 22,9% tỷ trọng doanh thu năm 2021.

Giai đoạn 2019-2021, tỷ trọng tăng trưởng kép về tăng trưởng hợp đồng mở mới của F88 lên tới 82%.

Đòn bẩy tài chính cao

Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm trái phiếu F88 lần đầu của FiinRatings ra mắt tháng 10/2021, tại thời điểm cuối tháng 6/2021, mức đòn bẩy tài chính của F88 đo lường bằng tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 3,5 lần, cao hơn năm 2020 do tốc độ tăng trưởng nhanh của quy mô hoạt động cho vay.

Đến 31/3/2022, tỷ lệ này tăng lên 3,95 lần. FiinRatings đánh giá tỷ lệ đòn bẩy tài chính của F88 sẽ tiếp tục được duy trì dưới mức 4 trong trung hạn, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các cam kết đối với các chủ nợ của công ty.

Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty năm 2021 là khoảng 18% so với mức 13% năm 2020. Đến tháng 6/2022, FiinRatings cập nhật lại tỷ lệ ROE ở mức 11,1% so với mức trung vị của các công ty tài chính ở mức 6,7%. Dự kiến giảm nhẹ xuống 10,7% trong năm 2022 do vốn chủ sở hữu tăng lên.

Tỷ lệ nợ xấu của F88 được công bố ở mức 1,2% cuối năm 2021 so với các công ty tài chính khoảng 9%. Tổng chi phí xóa sổ gộp/dự nợ trung bình của F88 trong năm 2021 ở mức 11,4%.