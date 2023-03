F88 học theo mô hình kinh doanh của ai?

Mới đây, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở và các chi nhánh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 tại TPHCM. Cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

F88 trong vài năm gần đây nổi lên như là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn. Thực tế mô hình kinh doanh chuỗi cầm đồ hiện đại đã phát triển trên thế giới và đang được F88 học hỏi.

Hiện tại, một thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 là ông J.Alan Barron. Vị này từng làm Giám đốc điều hành tại Công ty Dịch vụ tài chính First Cash Financial của Mỹ.

Năm 2021, F88 cho biết mời ông Piyasak Ukritnukun, Giám đốc điều hành công ty Ngern Tid Lor (NTL), trở thành cố vấn cao cấp và tiến tới là Thành viên HĐQT độc lập của công ty.

NTL - hình mẫu ở châu Á

NTL được thành lập năm 2006. Công ty này là 1 trong 3 công ty tài chính vi mô lớn nhất tại Thái Lan cùng với Srisawad, Muangthai Capital.

Hai cổ đông chính của NTL gồm Bank of Ayudhya (Bank of Ayudhya Public Company Limited) của Thái Lan giữ 30% vốn cổ phần, Công ty Siam Asia Credit Access (Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.) của Singapore giữ 25% vốn.

Nguồn thu của NTL đến từ cho vay và làm đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Theo thông tin từ website, NTL tập trung vào nhóm khách hàng dưới chuẩn và cung cấp các sản phẩm tài chính nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản cho khách hàng.

Tính đến ngày 31/12/2021, công ty này có 1.286 chi nhánh tại 74 tỉnh của Thái Lan và hệ thống dịch vụ trực tuyến.

NTL cho vay cầm cố 3 mảng gồm: Vay thế chấp sở hữu xe bao gồm ô tô, xe máy, cho vay thuê mua xe tải đã qua sử dụng, cho vay thông qua thẻ rút tiền mặt.

CEO NTL là cố vấn cao cấp của F88 (Ảnh chụp màn hình).

Các khoản vay thế chấp quyền sở hữu ô tô và xe máy thường có thời hạn khá dài từ 12 đến 60 tháng. Đối với các loại phương tiện khác có thể từ 12 đến 72 tháng tùy thuộc vào tuổi tối đa của tài sản bảo đảm.

Ngoài ra NTL còn cho vay mua xe tải đã qua sử dụng thậm chí chấp nhận tài sản có niên hạn 25 năm với hạn mức lên tới 20 triệu Bath (khoảng 13,69 tỷ đồng).

Công ty này cung cấp dịch vụ thêm cả thẻ rút tiền mặt có hạn mức.

NTL là đại lý cung cấp từ bảo hiểm xe cơ giới cho đến bảo hiểm sức khỏe ví dụ bảo hiểm ung thư. Công ty này tự giới thiệu là hãng đại lý bảo hiểm đa kênh, hỗ trợ công nghệ hàng đầu của Thái Lan với nền tảng InsurTech giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh và tham gia hợp đồng bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Thái Lan.

9 tháng năm 2022, công ty có tổng doanh thu đạt 10,9 tỷ baht (khoảng 7.461 tỷ đồng), tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt 2,8 tỷ baht (khoảng 1.917 tỷ đồng). Biên lãi ròng đạt mức 25,9%.

Giá cổ phiếu của NTL được giao dịch ngày 7/3/2022 ở mức 24,6 baht, tương đương 16.893 đồng/cổ phiếu.

Một mô hình khác tại Mỹ

FirstCash Financial là đơn vị sở hữu chuỗi hơn 2.800 cửa hàng cầm đồ và cho vay tiêu dùng bán lẻ tại 25 tiểu bang tại Mỹ và các nước thuộc châu Mỹ La tinh như Mexico, Guatemala, El Salvador và Colombia.

Hiện công ty này sử dụng khoảng 18.000 nhân sự. FirstCash tập trung vào việc phục vụ người tiêu dùng bị hạn chế về tiền mặt và thẻ tín dụng.

Nguồn thu của FirstCash đến từ cho vay cầm cố và mua bán lẻ hàng hóa như đồ trang sức, đồ điện tử, dụng cụ, thiết bị gia dụng, đồ thể thao, nhạc cụ và các hàng hóa khác. Chuỗi này trở thành trung gian kết nối giữa người bán cần tiền và người có nhu cầu mua hàng hóa với giá chiết khấu.

Một cửa hàng thuộc chuỗi FirstCash (Ảnh: The Business Journals).

Ngoài sở hữu chuỗi trực tiếp, FirstCash còn thông qua công ty con là AFF để cung cấp các giải pháp thanh toán tài chính và dịch vụ tiêu dùng thông qua mạng lưới khoảng 9.200 địa điểm đối tác bán lẻ.

Năm 2022, chuỗi cầm đồ này đạt 2.728 tỷ USD doanh thu, tăng 60,6% so với năm 2021. Lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 253 triệu USD, gấp đôi năm trước. Biên lãi ròng của công ty này đạt mức 9,3% trong năm vừa qua.