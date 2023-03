Soi danh mục đầu tư của "cá mập" ngoại từng 2 lần rót vốn vào F88

Tháng 2 vừa qua, công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam là Mekong Capital công bố kết quả hoạt động năm 2022 của các quỹ do đơn vị này quản lý.

Đến nay, Mekong Capital đã thoái vốn khỏi một số đơn vị như Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Công ty Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), chuỗi nhà hàng Golden Gate, Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Gỗ Đức Thành, Công ty cổ phần Mai Son…

Tuy "mát tay" là vậy nhưng Mekong Capital cũng không tránh khỏi một số khoản đầu tư thất bại trong quá khứ. Theo ông Chris Freund - nhà sáng lập và Tổng giám đốc Mekong Capital, đôi khi công ty vẫn có những khoản đầu tư tốt nhưng lại bán quá sớm nên tỷ suất sinh lời thấp hơn nếu đầu tư lâu dài hơn.

Một ví dụ khác là năm 2007 - thời điểm hầu hết cổ phiếu được định giá quá cao và Mekong Capital cũng đầu tư vào các công ty chưa niêm yết cũng với mức giá tương đương. Đến năm 2008, khi thị trường sụp đổ, công ty đã thất thoát rất nhiều tiền.

Vậy các khoản đầu tư của "cá mập" ngoại này tại Việt Nam ra sao?

F88

Khi quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đầu tư vào F88 năm 2017, đơn vị này mới chỉ có 15 chi nhánh. Còn đến nay, theo giới thiệu thì F88 là một trong những chuỗi dịch vụ tài chính lớn của Việt Nam với 830 chi nhánh. Đầu tháng này, F88 đã huy động thành công 50 triệu USD từ Quỹ Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Đáng chú ý là số lượng chi nhánh của F88 tăng trưởng tương đối nhanh. Chỉ trong năm 2022, số chi nhánh mở thêm là 290.

F88 tăng trưởng "thần tốc" về số chi nhánh (Ảnh: IT).

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của F88, vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng lên 434 tỷ đồng so với hơn 251 tỷ đồng vào năm 2019. Đồng thời, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,41 (năm 2019) lên 2,31 (năm 2020). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của F88 tăng từ mức hơn 16,6 tỷ đồng năm 2019 lên hơn 44,8 tỷ đồng năm 2020.

Vừa qua, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở và các chi nhánh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 tại TPHCM. Cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Pharmacity

Tháng 3/2022 đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu năm 2019 của Pharmacity là khai trương cửa hàng thứ 1.000. Tổng số cửa hàng mở mới của chuỗi nhà thuốc này trong quý I/2022 đạt 221 cửa hàng. Theo công bố từ quỹ trên thì tổng số nhà thuốc đến hết năm 2022 của Pharmacity là 1.017 trên toàn quốc. Quý IV năm ngoái, chuỗi nhà thuốc này cũng có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Quỹ MEF III đầu tư vào Pharmacity từ tháng 5/2019 (Ảnh: Mekong Capital).

Vua Nệm

Mekong Capital chính thức rót vốn vào Vua Nệm từ tháng 10/2017. Hiện tại thì chuỗi này được giới thiệu là có 158 cửa hàng so với con số 40 cửa hàng của tháng 8/2018. Theo thông tin từ quỹ trên, tăng trưởng doanh thu năm 2022 của Vua Nệm là 128% so với cùng kỳ 2021, thường xuyên có doanh thu tăng trưởng 3 chữ số.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021, Vua Nệm ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 47%, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng. Năm 2020, đơn vị này lỗ gần 33 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong năm 2021, Vua Nệm đã huy động 70 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất trung bình là 12,5%/năm, kỳ hạn 2 năm.

Nhất Tín

Quỹ MEF III đầu tư vào Nhất Tín từ tháng 5/2017.

Tương tự, theo công bố của Mekong Capital thì doanh thu của Nhất Tín Logistics tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu tập trung vào dịch vụ giao hàng hỏa tốc và vận chuyển đường bộ. Lý do là số lượng hóa đơn tăng. Tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu của hệ thống này tại 3 quý đầu năm 2022 đều ở mức 2 chữ số so với cùng kỳ 2021.

Maison Marou

Mekong Capital rót vốn vào Marou từ cuối tháng 3/2021. Marou là công ty thuộc danh mục đầu tư của quỹ MEF IV được công bố đầu tiên. Theo công bố từ quỹ thì năm 2022, chuỗi Maison Marou đạt tăng trưởng lợi nhuận 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Pizza 4P's

Tháng 11/2022, quỹ MEF III đã hoàn tất thoái 100% vốn đầu tư tại Pizza 4P's. Kể từ khi quỹ này đầu tư vào công ty năm 2018, Pizza 4P's đã mở rộng gấp 3 lần, từ 8 nhà hàng lên 27 nhà hàng tại Việt Nam và Campuchia.

Trong năm 2021, vốn chủ sở hữu của Pizza 4P's giảm từ 136 tỷ đồng trong năm 2020 xuống còn 98,3 tỷ đồng. Công ty báo lỗ gần 38 tỷ đồng, tăng gần 18 tỷ đồng so với năm 2020.

Gene Solutions

Tháng 10/2021, quỹ MEF IV đã hoàn tất khoản đầu tư trị giá 15 triệu USD vào Gene Solutions - công ty hoạt động trong lĩnh vực Di truyền y học.

Theo thông tin từ Mekong Capital thì số lượng xét nghiệm của công ty trên trong năm 2022 tăng 81% so với 2021, doanh thu tăng trưởng 3 chữ số.

Ngoài những đơn vị trên, quỹ ngoại này cũng đầu tư vào một số đơn vị trong lĩnh vực phân phối, sản xuất trong ngành nước, điện gia dụng; bột thức ăn chăn nuôi từ côn trùng; bán lẻ mỹ phẩm; giáo dục; chăm sóc sức khỏe... như Mutosi, Entobel, HSV, YOLA, Livespo...