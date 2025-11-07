Giá vàng miếng tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng miếng SJC thời điểm mở cửa phiên được niêm yết tại 145-147 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với thời điểm mở cửa phiên, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở 2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mức giá cao nhất của vàng miếng từng ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.980 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 125 triệu đồng/lượng. Tuy chưa phục hồi về mức 4.000 USD/ounce song đã tăng 10 USD so với trước đó.

“Giá vàng và bạc tăng nhẹ dù báo cáo việc làm tư nhân ADP mạnh hơn dự kiến - chỉ báo việc làm toàn diện nhất trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Điều này phần nào trấn an bên mua, những người đã ngạc nhiên khi kim loại quý giảm cùng với các tài sản rủi ro hôm qua", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tăng thêm 42.000 việc làm trong tháng trước, vượt dự báo của Reuters trước đó là 28.000. Thị trường việc làm mạnh thường khiến khả năng cắt giảm lãi suất thấp hơn và có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

“Một phần nhu cầu trú ẩn an toàn đã quay trở lại giữa tuần khi thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn còn chao đảo, khi những lo ngại rằng cổ phiếu Mỹ bị định giá quá cao", chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals viết.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất và Chủ tịch Jerome Powell cho biết đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm nay. Nhà đầu tư hiện chỉ dự báo khả năng Fed giảm lãi suất tháng tới là 63%, giảm so với hơn 90% tuần trước. Vàng vốn là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và kinh tế bất ổn.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi tình trạng bất ổn tại Mỹ khi Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ 36, lâu nhất trong lịch sử. Không có dấu hiệu nào cho thấy Chính phủ Mỹ sẽ sớm có giải pháp, khiến thiệt hại kinh tế ngày càng trầm trọng hơn.

Theo ước tính, mỗi tuần đóng cửa khiến kinh tế Mỹ thiệt hại từ 10-30 tỷ USD, tùy theo thời gian kéo dài, và có thể làm giảm tăng trưởng GDP quý IV tới 2 điểm phần trăm.

“Chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu vững chắc từ các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn, cũng như từ các ngân hàng Trung ương tại các thị trường mới nổi”, chuyên gia Carsten Menke của công ty dịch vụ tài chính Julius Baer nhận định.

Vàng đang thu hút một số nhà đầu tư mua vào khi giá chạm vùng hỗ trợ quanh 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng kim loại quý này có thể vẫn chịu áp lực bán trong 1-2 tháng tới, khi giới đầu tư tiếp tục chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed.