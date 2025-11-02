Giá vàng sẽ diễn biến ra sao sau 2 tuần giảm liên tiếp?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết ở mức 147,4-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần, giá chiều thu mua đã giảm 1 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán giảm 500.000 đồng/lượng. Mức 148,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán cũng là mức giá cao nhất mặt hàng này ghi nhận, trong khi mức giá thấp nhất là 145,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá cao nhất của vàng miếng ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10.

Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới chốt tuần này tại 4.001 USD/ounce, đánh dấu 2 tuần giảm liên tiếp. Trong tuần, có nhiều thời điểm kim loại quý thậm chí về dưới 4.000 USD/ounce. Mức cao nhất trong tuần được ghi nhận là 4.110 USD/ounce song không giữ được mức này.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia duy trì quan điểm trung lập, trong khi các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về vàng.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 3 người nhận định giá sẽ tiếp tục tăng, 3 người dự đoán giá sẽ giảm, và 8 người dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, với 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến, có 180 người, tương đương 64%, dự báo giá vàng đi lên. Có 51 người, tương đương 18%, cho rằng vàng sẽ giảm và 51 người, tương đương 18%, kỳ vọng vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

"Tôi vẫn giữ quan điểm trung lập trong tuần tới", ông Colin Cieszynski, chuyên gia tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, cho biết.

"Giảm", Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của đơn vị chuyên về đầu tư Asset Strategies International nhận định.

"Trong ngắn hạn, vàng dường như chưa có đủ động lực để leo lên những đỉnh cao mới. Một số người cho rằng điều này là do căng thẳng của Mỹ với Trung Quốc đã dịu bớt. Những người khác lại cho rằng đó là kết quả của việc ông Jerome Powell có quan điểm diều hâu đặt ra câu hỏi về việc cắt giảm lãi suất hồi tháng 12. Một số khác lại cho rằng có thể là do hoạt động chốt lời hoặc một nỗ lực phối hợp của các nhà giao dịch chứng khoán nhằm hạ giá vàng. Đà giảm sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng tôi không nghĩ nó đã kết thúc”, Rich Checkan cảnh báo.

Chiều ngược lại, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com lại cho rằng giá sẽ tăng. “Tính đến giữa trưa phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay đã trở lại trên mức 4.000 USD/ounce. Xét đến đợt bán tháo kéo dài suốt phiên mở cửa tuần thì đây là dấu hiệu rất tích cực”, vị này nhận xét.

James Stanley bổ sung rằng đợt bán tháo vừa qua chủ yếu mang tính kỹ thuật và các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng vẫn rất mạnh mẽ.

Adam Button, chuyên gia chiến lược tiền tệ của sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com, cho rằng dù vàng chịu nhiều bất lợi trong tuần qua, kim loại quý này vẫn giữ được sự ổn định đáng kể.

“Đây là một tuần tồi tệ về mặt tin tức đối với vàng. Giữa thỏa thuận Mỹ - Trung và phát biểu của ông Jerome Powell, khó có thể tưởng tượng ra kịch bản nào tệ hơn, nhưng vàng vẫn trụ vững quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce”.

Dù giá đã giảm hai tuần liên tiếp, ông Button cho rằng không nên đặt cược vào những kịch bản chống lại vàng vào thời điểm này. “Giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là thời kỳ vàng tỏa sáng nhất. Dù năm nay vàng đã tăng hơn 50%, nhưng yếu tố mùa vụ này là một trong những xu hướng ổn định và mạnh mẽ nhất, đã lặp lại suốt 10-15 năm qua”, ông nói thêm. Theo ông Button, vùng 3.870 USD/ounce sẽ là ngưỡng thử thách tiếp theo.

Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng: Chỉ số PMI sản xuất của ISM (thứ 2), PMI dịch vụ và báo cáo việc làm tư nhân của ADP (thứ 4), quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (sáng thứ 5), và khảo sát Tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan (thứ 6).