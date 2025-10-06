Sửa đổi Luật Đầu tư liên quan đến lĩnh vực đường sắt

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9533 ngày 4/10 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc sửa đổi Luật Đầu tư (thay thế) liên quan đến lĩnh vực đường sắt.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản đã gửi Bộ Tài chính để đưa các nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đường sắt số 95 ngày 27/6 vào Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 9271 ngày 29/9.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định về thời hạn hợp đồng, gia hạn thời hạn hợp đồng; các nội dung về ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với các công trình hạ tầng quan trọng, chiến lược trong Luật Đầu tư hiện hành.

Qua đó, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định lâu dài, an toàn, khuyến khích và thu hút được các nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô (Ảnh: An Dương).

Đồng thời, Bộ Tài chính cần hoàn thiện Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về các nội dung sửa đổi liên quan đến lĩnh vực đường sắt; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ kịp thời trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến đối với nội dung đề nghị sửa Luật Đường sắt của Bộ Xây dựng và nội dung Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) của Bộ Tài chính sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính.

Bộ Xây dựng chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp trong quá trình giải trình, tiếp thu ý kiến của Quốc hội về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đường sắt và trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật Đầu tư (thay thế).