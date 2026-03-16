Đồng USD mạnh lên đẩy vàng thế giới lùi sâu dưới mốc 5.000 USD

Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Tuần trước đó, giá vàng giảm 2,4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay giảm 45 USD xuống 4.975 USD/ounce, thậm chí có thời điểm rơi xuống vùng 4.968 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 45,2 USD xuống 5.014 USD/ounce. Hiện tại giá vàng đã tăng nhẹ trở lại và hiện dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce.

Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết: "Thị trường vẫn lạc quan rõ rệt về vàng trong dài hạn do chiến lược phân bổ tài sản, nhưng kim loại quý này đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Iran, trong khi đồng USD đang đạt mức cao nhất trong gần 4 tháng".

Đồng bạc xanh đã tăng trong tuần qua khiến vàng thỏi được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong một bản báo cáo, Commerzbank chỉ ra rằng, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn là lý do chính khiến giá vàng chịu áp lực.

Mặt hàng vàng miếng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Vàng được đánh giá cao như một công cụ truyền thống để phòng ngừa lạm phát và trong các thời kỳ bất ổn, nhưng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của nó bằng cách làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại vật chất.

Dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đã tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 1. Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản ổn định và cuộc chiến nổ ra ở Trung Đông. Những yếu tố trên đã củng cố quan điểm của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong một thời gian.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce và tiếp tục dao động trong biên độ đã hình thành từ đầu tháng 3, khoảng 4.996-5.381 USD/ounce.

Theo ông, vùng kháng cự gần nằm quanh 5.160 USD và nếu giá vượt mốc 5.207 USD sẽ kích hoạt tín hiệu kỹ thuật tích cực. Các dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan cùng đà tăng của giá dầu chững lại có thể hỗ trợ vàng đi lên trong tuần tới.

Trong khi đó, ông Sean Lusk, Đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết thị trường vàng hiện chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của chứng khoán, năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Ông Lusk nhận thấy nhu cầu trú ẩn an toàn hiện chưa quá rõ rệt khi giá vàng vẫn chưa tiến sát các mức đỉnh mới. Thị trường kim loại quý gần đây chủ yếu dao động trong vùng 5.000-5.200 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ xem xung đột ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu.