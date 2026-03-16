Giá vàng giảm gần 10 triệu đồng chỉ sau nửa tháng, có nên mua vào?

Tuần qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng cùng với đà mạnh lên của đồng USD, giá các kim loại quý đồng loạt đi xuống.

Giá vàng miếng SJC hiện được giao dịch quanh mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đầu tuần trước, mặt hàng này khởi điểm ở vùng 182-185 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa mỗi lượng vàng đã giảm khoảng 2,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 179,3-182,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với đỉnh hơn 191 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm gần 10 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này khiến nhiều người nắm giữ vàng tỏ ra lo lắng và cân nhắc bán ra, trong khi một bộ phận khác lại băn khoăn liệu đây có phải thời điểm phù hợp để mua vào.

Ở góc nhìn chuyên gia, tại talkshow với chủ đề “Chứng khoán, vàng, dầu biến động - cơ hội nào cho nhà đầu tư?” vừa diễn ra, nhiều chuyên gia trong nước cho rằng vàng hiện không còn quá hấp dẫn như một kênh trú ẩn an toàn để mua mới.

Ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp tại Công ty Chứng khoán DNSE, cho biết thị trường vàng đã bước vào xu hướng tăng dài hạn kể từ năm 2019. Đà tăng mạnh nhất xuất hiện trong giai đoạn 2022-2023 và kéo dài đến thời gian gần đây.

Theo ông, trong bối cảnh chiến sự và lạm phát leo thang, vàng thường được nhà đầu tư tìm đến như nơi trú ẩn nhằm bảo toàn giá trị tài sản. Tuy vậy, cũng giống các loại tài sản khác, giá vàng cuối cùng vẫn phải phản ánh giá trị thực của nó.

Ông Thoại cũng nhắc lại bài học từ năm 2011. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tại Mỹ và những tác động lan sang Việt Nam, giá vàng đã tăng vọt, khiến nhiều nhà đầu tư mua vào quanh mức 40 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, phải mất gần một thập kỷ sau, đến năm 2019, giá vàng mới quay trở lại vùng giá này.

“Dù lựa chọn bất kỳ loại tài sản nào, khi giá đã tăng quá mạnh, nhà đầu tư cũng cần nhìn nhận lại một cách thận trọng và khách quan trước khi quyết định", ông Thoại nói.

Mặt hàng vàng được bày bán tại cửa hàng (Ảnh: DT).

Cùng quan điểm, ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán SSI, cũng cho rằng với kênh đầu tư vàng, trong thời gian qua giá vàng đã tăng rất mạnh. Nếu nhìn vàng như một kênh trú ẩn an toàn thì ở mặt bằng giá hiện nay, vàng không còn thực sự là kênh an toàn như trước.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cũng cho rằng giai đoạn này nhà đầu tư chưa nên tham gia mua đầu tư tích trữ vì giá vàng trong nước vẫn đang còn cao hơn vàng thế giới. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 20-21 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỉ giá niêm yết).

Trên thế giới, làn sóng dự báo cũng phân hóa, thay vì đa số cùng dự báo tăng như trước kia. Khảo sát của Kitco News từ 15 chuyên gia cho thấy ý kiến khá phân hóa khi 40% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 40% cho rằng sẽ giảm và 20% nhận định thị trường có thể đi ngang trong ngắn hạn.