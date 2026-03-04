Vàng thế giới, trong nước đồng loạt tăng giá sau cú giảm mạnh

Sau khi giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng vào phiên sáng 4/3, giá vàng miếng SJC chốt phiên giao dịch hôm nay đã phục hồi. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng phục hồi cùng diễn biến thị trường thế giới. Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 3/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 233,1 USD xuống 5.087,7 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm giá vàng bị bán tháo về sát vùng 5.000 USD/ounce.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận trong phiên 3/3 (giờ Mỹ) ở 5.370 USD/ounce, giá vàng thế giới giao ngay đã lao dốc một mạch gần 360 USD để chạm đáy ngày ở 5.012 USD/ounce, cũng là vùng giá thấp nhất mà kim loại này ghi nhận kể từ trung tuần tháng 1 đến nay.

Tuy nhiên, sau cú sập mạnh, vàng đã lấy lại đà tăng. Kim loại quý hiện trên đà phục hồi và bật tăng 101 USD lên 5.185 USD/ounce. Đến nay, vàng thế giới đã tăng 3,5% so với đáy gần nhất. Dù vậy, vùng giá hiện tại vẫn thấp hơn 4% so với đỉnh thiết lập trong phiên 2/3.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính dẫn tới cú sập vừa qua của vàng là đồng USD tăng mạnh, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp.

"Đà giảm của vàng dường như xuất phát từ xu hướng tìm kiếm thanh khoản, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD đang mạnh lên và lợi suất trái phiếu cũng tăng", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Nguyên nhân khác khiến giá đi xuống là nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn để theo dõi lạm phát. Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 là 60%, tăng so với 45% trước khi xung đột xảy ra.

Tuy nhiên, Bob Haberkorn cũng lưu ý nhịp giảm giá này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn an toàn do rủi ro địa chính trị sẽ tăng cao hơn.

Về bối cảnh địa chính trị, xung đột Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 4. Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và Forex.com nhận định thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và tình trạng tàu chở dầu bị đình trệ qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng nguy cơ giá dầu, khí đốt và các sản phẩm tinh chế duy trì ở mức cao, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi. Điều này cũng gây tác động tiêu cực đến giá vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay đã tăng 19%, được hỗ trợ bởi bất ổn toàn cầu, sau khi tăng vọt 64% trong năm 2025.