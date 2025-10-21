Đề nghị thanh tra các tiệm vàng tại TPHCM và Đồng Nai

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai) đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với ngân hàng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo thị trường ổn định, minh bạch và tuân thủ quy định.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị Thanh tra tỉnh, thành phố, Sở Công Thương, Công an, Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ của TPHCM và Đồng Nai phối hợp kiểm tra các tiệm vàng, cơ sở mua bán vàng miếng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, nhất là tại những khu vực kinh doanh sôi động hoặc có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan này cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này, nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động mạnh và tiềm ẩn rủi ro, gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

Người dân mua vàng tại một cửa hàng (Ảnh: Phương Quyên).

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, việc kiểm tra này nhằm đảm bảo để thị trường vàng trên địa bàn diễn biến tích cực, không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước đang biến động tăng mạnh liên tục.

Từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng mạnh từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Việc thanh kiểm tra, quản lý thị trường cũng nhằm đảm bảo thực hiện các quy định của Nghị định 232 và Thông tư 34.