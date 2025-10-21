Một số thương hiệu bán vàng nhẫn vượt 160,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 14h30 ngày 21/10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vàng miếng SJC tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới.

Ở chiều mua vào, vàng miếng SJC tăng thêm 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, lên 153,6 triệu đồng/lượng; chiều bán ra cũng tăng lên 154,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn hiện niêm yết ở mức 151,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 153,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Đặc biệt, có thương hiệu đã nâng giá vàng nhẫn trơn lên 157,5-160,5 triệu đồng/lượng, tức cao hơn vàng miếng SJC gần 6 triệu đồng/lượng.

Mở phiên 21/10, các thương hiệu lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trước đó, giá chốt phiên 20/10 tại 150,5-151,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán là 1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá niêm yết tại các thương hiệu chênh lệch khá lớn, ở quanh ngưỡng 151,1-153,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán vượt 2 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng giao ngay đang ở mức 4.325,96 USD/ounce, tăng 79,6 USD/ounce so với phiên cũ. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá này tương đương khoảng 137,4 triệu đồng/lượng - rẻ hơn trong nước 14,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng cho thấy nhu cầu trú ẩn với vàng tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh đối mặt với những bất ổn chính trị, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung, giữa Mỹ với Ấn Độ và một số quốc gia khác chưa ngã ngũ và có thể gia tăng bất kỳ khi nào.

Về tỷ giá, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,17%, hiện ở mức 98,6. Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật vào ngày thứ Hai, trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.101 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896-26.306 đồng.