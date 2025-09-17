Giá mua vàng miếng tăng 2,2 triệu đồng/lượng khi vàng thế giới lập đỉnh mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng.

So với phiên giao dịch trước đó, giá vàng tăng 2,2 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán. Mức giá kỷ lục mặt hàng này từng ghi nhận là 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập đầu tuần trước.

Giá vàng nhẫn kết phiên hôm qua được niêm yết tại 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng ở chiều mua và 900.000 đồng chiều bán.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều kim loại quý quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay giao dịch tại mức 3.687 USD/ounce, tăng 9 USD. Có thời điểm giá vàng thế giới vượt 3.700 USD/ounce, thiết lập đỉnh kỷ lục mới.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Công cụ phân tích FedWatch của CME cho biết các nhà giao dịch trước đó dự đoán khả năng gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 16-17/9. Một xác suất nhỏ khác là Fed có thể cắt giảm lãi suất đến 50 điểm cơ bản (0,5%).

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội khi giữ vàng - một tài sản không sinh lãi - và gây áp lực lên đồng USD, nhờ đó vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước quản chặt thị trường ngoại hối và vàng, và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước. Họ cũng cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Thủ tướng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, trong đó xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ ngày 10/10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Tại cuộc họp cùng ngày về điều hành chính sách tiền tệ diễn ra ngày 16/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. Ngân hàng Nhà nước phải mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

Ngân hàng Nhà nước trước đó cho biết đã phối hợp với UBND các tỉnh thành, cơ quan công an, thuế để thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, từ ngày 9/9, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng và các vấn đề khác liên quan.