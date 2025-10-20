Cử tri lo tiền điện tăng cao, giá vàng và bất động sản biến động khó lường

Sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình Quốc hội báo cáo một số nội dung chính trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân.

Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của nhân dân tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (Ảnh: Quang Phúc).

Nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội được cử tri ghi nhận và đánh giá cao, điển hình là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn trong phạm vi cả nước.

Chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông cùng với chính sách khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền… cũng được cử tri đánh giá cao.

Với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Chiến nhấn mạnh cử tri đánh giá các biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cử tri đồng thời ghi nhận việc thanh tra, điều tra, làm sáng tỏ một số vụ việc nổi lên mà nhân dân quan tâm. Cơ quan chức năng chủ công là lực lượng Công an, đã tấn công mạnh mẽ vào tội phạm lừa đảo qua mạng, lưu thông hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, các hoạt động có nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở…

Bên cạnh đó, ông Chiến cho biết nhiều ý kiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Cử tri cũng lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, cử tri còn nhiều băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của nhân dân; tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở thành phố Hà Nội và TPHCM… cũng là những điều khiến cử tri lo lắng.

Cũng theo ông Chiến, nhân dân còn băn khoăn, lo lắng việc giải quyết các dự án, công trình “treo” còn chậm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, quyền lợi của người dân bị thiệt hại…

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Phúc).

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

MTTQ Việt Nam đồng thời kiến nghị các cơ quan sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Kỳ vọng vào sự thành công của cuộc bầu cử sắp tới, MTTQ Việt Nam đề nghị việc lựa chọn cán bộ phải xứng đáng, chọn người “đủ đức, đủ sức, đủ tài” gánh vác công việc của đất nước, của địa phương, thật sự vì nước, vì dân.

MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước đánh giá, nghiên cứu giải pháp tổng thể, khả thi về quy hoạch, quản trị để chủ động ngăn ngừa, phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại của bão lũ, thiên tai.