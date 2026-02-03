Công ty khai thác vàng trong nước lãi kỷ lục hơn 2.500 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) đạt doanh thu thuần 3.549 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng 164%.

Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt 2.703,1 tỷ đồng, tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 845,5 tỷ đồng, tăng 40,3% so với quý IV/2024.

Chi phí bán hàng tăng 37,5% so với cùng kỳ, lên 45,3 tỷ đồng, phù hợp với xu hướng mở rộng quy mô hoạt động. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 88%, xuống còn 26,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong quý giảm 27% so với cùng kỳ, còn 37,9 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh nghiệp tiết giảm chi phí lãi vay.

Nhờ kiểm soát hiệu quả giá vốn và chi phí, Vimico ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 631,2 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 164% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn)

Lũy kế cả năm 2025, Vimico ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.399 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.542 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.998 tỷ đồng, lần lượt tăng 62% và 64% so với cùng kỳ, đồng thời xác lập mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Tương ứng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 10.115 đồng, tăng 59% so với năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu doanh thu 12.619 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, kết quả thực hiện của Vimico vượt khoảng 14% chỉ tiêu doanh thu và gấp hơn 2 lần kế hoạch lợi nhuận.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng chủ yếu nhờ giá bán bình quân năm 2025 của nhiều sản phẩm chủ lực tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá bán đồng tấm đạt 262,2 triệu đồng/tấn, tăng 32 triệu đồng/tấn; giá bán vàng đạt 2.556,3 triệu đồng/kg, tăng 758,8 triệu đồng/kg, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng thêm 25kg.

Bên cạnh đó, giá bán bạc đạt 22,2 triệu đồng/kg, tăng 4,3 triệu đồng/kg, với sản lượng tiêu thụ tăng 85kg; giá bán kẽm thỏi đạt 74,8 triệu đồng/tấn, tăng 4,9 triệu đồng/tấn, đi kèm sản lượng tiêu thụ tăng 29 tấn.

Trước đó, hoạt động kinh doanh của Vimico cũng đã bùng nổ trong năm 2024 khi lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trong khi hai năm liền trước chỉ dao động quanh mức vài trăm tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV thường biến động cùng diễn biến của thị trường kim loại quý trong nước và thế giới. Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/2, KSV dao động quanh 195.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 127% so với một tháng trước.

Trước đó, hồi đầu tháng, KSV ghi nhận chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp. Lý giải về diễn biến này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết biến động giá cổ phiếu xuất phát từ cung - cầu trên thị trường chứng khoán và quyết định mua bán của nhà đầu tư, nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có yếu tố bất thường