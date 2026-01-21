Giá vàng 170 triệu đồng/lượng, công ty "nữ hoàng trang sức" lời lãi ra sao?

Phiên hôm nay, vàng miếng SJC chính thức đạt mức 170 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cùng với vàng, kim loại quý khác là bạc cũng tăng kỷ lục, hiện được giao dịch ở hơn 98 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 100 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, vốn hoá của bạc đã vượt mốc 5.300 tỷ USD, xếp thứ hai trong các loại tài sản chỉ sau vàng. Với vốn hoá này, bạc thậm chí gấp 3 lần đồng tiền số “hot” hiện nay là bitcoin.

Trong xu hướng tăng mạnh của vàng bạc, sự quan tâm còn đổ dồn về các công ty kinh doanh trong ngành hiện nay.

Các sản phẩm vàng được bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Là công ty kinh doanh trang sức duy nhất đã niêm yết trên sàn chứng khoán, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng - tăng 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng - tăng 67% so với cùng kỳ trong quý IV/2025.

Lũy kế cả năm qua, PNJ thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 34% so với cùng kỳ. Tương ứng, mỗi ngày công ty này lãi 8 tỷ đồng/ngày.

Trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ PNJ năm 2025 ghi nhận tăng 11% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, đà tăng được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025 và hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng của công ty.

Còn Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) từng là đơn vị duy nhất được sản xuất vàng trước Nghị định số 232 (xoá bỏ độc quyền vàng). Theo báo cáo tài chính mới nhất vào nửa đầu năm 2025, SJC thu 8.840 tỷ đồng.

Năm 2024, SJC lãi kỷ lục 283 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với mức bình quân thu về khoảng 55 tỷ đồng/năm giai đoạn 2019-2023.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Công ty đặt kế hoạch năm nay thu xấp xỉ 34.900 tỷ đồng và lãi trước thuế 119 tỷ đồng. Nửa đầu năm qua, dù lợi nhuận giảm so với cùng kỳ song biên lợi nhuận SJC cải thiện đáng kể, từ 1,7% lên trên 5%. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu thì SJC lãi 5 đồng sau khi trừ giá vốn.

Hay Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji của “đại gia” Đô Minh Phú, theo tình hình tài chính công bố, trong ba năm 2021-2023, lợi nhuận sau thuế thương hiệu này lần lượt đạt 234 tỷ đồng, 1.017 tỷ đồng và 491 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi ngày Doji thu về 2 tỷ đồng/ngày.