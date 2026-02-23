Giá vàng miếng tăng 3,6 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ Tết

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trước đó, mặt hàng này chững giá trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Giá vàng miếng trong nước tăng cùng chiều với thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch tại 5.156 USD/ounce, tăng 50 USD so với giá đóng cửa tuần trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới có cú bứt phá khi tăng mạnh mẽ, vượt khỏi vùng 5.000 USD/ounce. Hiện nay, giá vàng ở mức cao nhất trong một tháng qua.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, cho rằng nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại sàn giao dịch Forex.com, nhận định giá vàng có khả năng tiếp tục đi lên. Theo ông, trên biểu đồ ngắn hạn đang hình thành mô hình "tam giác tăng" - tín hiệu thường báo hiệu một đợt bứt phá. Trong đó, mốc 5.100 USD/ounce được xem là ranh giới quan trọng mà phe mua cần chinh phục.

Tương tự, John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng diễn biến giá vàng sau phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy kim loại quý này vẫn còn nhiều động lực tăng giá. Mỗi khi giá vàng đi xuống, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ giúp tăng trở lại.

Tuần này thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng thị trường sẽ theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng và lạm phát giá sản xuất. Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được chú ý để tìm manh mối chính sách. Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết có thể tạo thêm động lực cho vàng.

Trái ngược vàng, trên thị trường quốc tế, đồng USD suy yếu nhẹ trong phiên đầu tuần khi USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - giảm 0,42 điểm, xuống còn 97,38 điểm. Tâm lý giao dịch trở nên thận trọng trước những diễn biến khó lường liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng do Tổng thống Donald Trump đề xuất, ông Donald Trump tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố nâng thuế quan toàn cầu đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ lên 15%, thay vì mức 10% như thông báo trước đó.

Những điều chỉnh nhanh chóng và khó dự đoán này làm gia tăng lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về phản ứng của các đối tác thương mại, qua đó tạo áp lực khiến đồng bạc xanh suy giảm.

Các ngân hàng đã chính thức mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ so với trước kỳ nghỉ.

Cụ thể, có nhà băng tăng 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 25.790 đồng/USD và bán ra ở mức 26.170 đồng/USD. Trong khi đó, một số đơn vị khác giữ nguyên giá mua chuyển khoản ở mức 25.790 đồng/USD và bán ra quanh 26.150 đồng/USD.

Tỷ giá trong nước đang bám sát xu hướng biến động của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.