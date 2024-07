Công ty của "đại gia muốn đi tu" báo lãi tăng hơn 1.800%

Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2023-2024 với doanh thu thuần đạt 10.840,4 tỷ đồng, tăng 25%.

Mặc dù giá vốn cũng tăng mạnh hơn 22% nhưng tốc độ tăng vẫn chậm hơn mức tăng của doanh thu thuần. Vì thế, biên lãi gộp trong khi cải thiện so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,33% so với cùng kỳ là 10,32%. Lãi gộp trong kỳ tăng xấp xỉ 50% so với cùng kỳ lên 9.503,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong quý III của Hoa Sen ở mức 900,9 tỷ đồng, tăng 25% còn chi phí quản lý doanh nghiệp là 129,1 tỷ đồng, tăng 11,8%. Sau khi khấu trừ chi phí, tập đoàn đạt 273 tỷ đồng lãi thuần, tăng 58 lần so với cùng kỳ.

Cộng thêm khoản lợi nhuận khác 14,2 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ), công ty này ghi nhận 287,3 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, gấp 23,5 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 273,4 tỷ đồng, gấp 19,3 lần cùng kỳ (tương ứng tăng 1.831%).

Ông Lê Phước Vũ (Ảnh: HSG).

Lũy kế 9 tháng (từ 1/10/2023 đến 30/6 năm nay), Hoa Sen đạt 29.163,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 24% và 696 tỷ đồng lãi sau thuế, đảo ngược kết quả thua lỗ 410 tỷ đồng của 9 tháng niên độ tài chính trước.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2023-2024 diễn ra hồi tháng 3, tập đoàn Hoa Sen lên kế hoạch với 2 phương án. Phương án 1, doanh thu thuần đạt 34.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 400 tỷ đồng; còn phương án 2, doanh thu thuần đạt 36.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng thì tập đoàn này đã vượt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra cho cả niên độ tài chính.

Tại ngày 30/6, Hoa Sen có 19.772,9 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 2.407,6 tỷ đồng so với đầu niên độ tài chính; trong đó giá trị hàng tồn kho lên tới 10.157,8 tỷ đồng, tăng 2.529 tỷ đồng.

Tuy "lên núi" nhưng ông Lê Phước Vũ vẫn đang đảm nhiệm nhiều vị trí tại tập đoàn, là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược và Ủy ban Quản trị & Bổ nhiệm, lương thưởng. Ông Vũ sở hữu 17,02% vốn điều lệ doanh nghiệp.