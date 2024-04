Công ty bầu Đức đã trả được bao nhiêu nợ?

Trả nợ Eximbank, TPBank, BIDV, vay LPBank, TPBank

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Theo số liệu tổng quan, tính đến cuối năm 2023, công ty còn nợ vay tài chính gần 7.869 tỷ đồng, gấp 1,17 lần vốn chủ sở hữu. Trong năm, công ty đã giảm được 297 tỷ đồng nợ vay.

Chi tiết hơn, số nợ vay đã trả cho Eximbank là gần 588 tỷ đồng, TPBank là 350 tỷ đồng, 600 tỷ đồng nợ vay trái phiếu cho BIDV... Ở chiều ngược lại, nợ vay ngắn hạn gia tăng thêm ở khoản vay mới 750 tỷ đồng đến từ LPBank, lãi suất 10,15%/năm. TPBank cũng cho tập đoàn vay thêm 566 tỷ đồng...

Tập đoàn còn khoản nợ trái phiếu 4.671 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV nhưng tại ngày 31/12/2023, tập đoàn chưa thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn, tổng giá trị 100 tỷ đồng và 3.025 tỷ đồng. Vào ngày lập báo cáo này, tập đoàn đã thanh toán khoản gốc trái phiếu 100 tỷ đồng và có kế hoạch thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn.

Việc vi phạm cam kết thanh toán trái phiếu cùng một số yếu tố khác liên quan lỗ lũy kế, nợ ngắn hạn khiến đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai. Năm thứ 7 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Bầu Đức quyết tâm đưa Hoàng Anh Gia Lai sạch nợ vào năm 2023 (Ảnh: HAGL).

Những thương vụ giao dịch nổi bật năm 2023

Bầu Đức từng tuyên bố quyết tâm đưa Hoàng Anh Gia Lai "sạch nợ" vào năm 2026. Bán tài sản là một trong những biện pháp được tập đoàn sử dụng để cơ cấu nợ.

Báo cáo kiểm toán 2023 đã hé mở nhiều thương vụ chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đáng chú ý của Hoàng Anh Gia Lai trong năm vừa qua.

Đầu tiên, tập đoàn đã bán toàn bộ 100% cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 27/12/2023. Tổng giá trị chuyển nhượng 370 tỷ đồng và lãi thanh lý gần 242 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2023, cũng hoàn tất bán 44,5% vốn trong Công ty cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai với giá trị chuyển nhượng 27,5 tỷ đồng, ghi nhận khoản lãi gần 10,4 tỷ đồng.

Công ty Bapi Hoàng Anh Gia Lai với thương hiệu heo ăn chuối Bapi ra đời vào năm 2022, đánh dấu sự hợp tác giữa tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Công ty dược phẩm Đông Á. Từ ngày 13/1/2023 đến ngày 29/12/2023 (giai đoạn Bapi là công ty liên kết), Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận khoản lỗ 11 tỷ đồng trong công ty Bapi.

Ở chiều ngược lại, ngày 1/4/2023, công ty con của Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất mua cổ phần Công ty TNNN Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven, đồng thời chuyển đổi các khoản phải thu từ Bolaven thành khoản đầu tư với tổng giá trị gần 174 tỷ đồng. Bolaven trở thành công ty con của tập đoàn.

Tại ngày mua, Bolaven sở hữu gần 467ha đất canh tác nông nghiệp tại tỉnh Champasak, Lào. Hoàng Anh Gia Lai và đơn vị tư vấn độc lập xác định giao dịch này ghi nhận lãi từ giao dịch giá rẻ 270 tỷ đồng.

Tập đoàn do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT cũng hoàn tất chuyển đổi các khoản phải thu từ Công ty cổ phần Lê Me thành khoản đầu tư và nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông còn lại. Công ty Lê Me trở thành công ty con của tập đoàn, đang sở hữu 2.931ha đất canh tác nông nghiệp tại Campuchia và 218ha đất tại Attapeu, Lào.

Vào ngày 11/1, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 13,3 triệu cổ phiếu HNG của Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai cho nhà đầu tư. Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn giảm từ 9,4% còn 8,24%.