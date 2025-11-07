Cổ phiếu Vinhomes giảm sàn, VN-Index về dưới 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 7/11 điều chỉnh mạnh về cuối phiên, chìm trong sắc đỏ. VN-Index giảm hơn 43,5 điểm, về 1.599,1 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VHM (Vinhomes) đột ngột giảm sàn về 92.000 đồng/đơn vị. Mã STB (Sacombank) cũng gần chạm sàn, giảm 6,84% về 48.350 đồng/đơn vị. Một số cổ phiếu khác cũng giảm trên 4% như MWG, LPB, CTG.

Cùng với VHM, cổ phiếu VIC (Vingroup) hôm nay cũng giảm 3,9% về 199.700 đồng/đơn vị. Bộ đôi này ảnh hưởng mạnh nhất đến đà giảm thị trường hôm nay. Một số cổ phiếu ngân hàng cũng gây tác động, như LPB, STB, VPB, TCB, ACB, SHB, CTG, MBB; hay nhóm chứng khoán gồm VIX, SSI...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.500 tỷ đồng trong phiên hôm nay, các mã bị bán mạnh gồm STB, HDB, MBB, SSI, VCB... Thanh khoản sàn HoSE duy trì ở mức 24.590 tỷ đồng.

Chứng khoán giảm điểm, thanh khoản èo uột (Ảnh: Hữu Khoa).

Diễn biến thị trường dường như đang phản ánh đúng hướng mà các công ty chứng khoán dự báo. Chứng khoán Vietcap nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.620-1.690 điểm suốt tháng 11, sai số khoảng 10 điểm. Thanh khoản được dự báo duy trì thấp do trạng thái tích lũy hạn chế hoạt động đầu cơ, khiến cổ phiếu phân hóa theo tâm lý và thông tin riêng lẻ.

Còn Chứng khoán Rồng Việt dự báo VN-Index trong 3 tháng tới dao động trong vùng 1.427-1.788 điểm, phản ánh các kịch bản biến động ngắn hạn của phần bù rủi ro thị trường.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục đan xen giữa cơ hội và rủi ro trong quý cuối năm, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, qua đó giữ dư địa linh hoạt cho các nhịp điều chỉnh ngắn hạn và tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường hồi phục sau biến động.

Đơn vị này cũng cho rằng thị trường có thể không còn nhiều dư địa tăng mạnh, nhưng dòng tiền sẽ ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững, định giá hấp dẫn, trong khi thanh khoản vẫn duy trì tích cực.