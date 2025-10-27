Chứng khoán giảm hơn 30 điểm, bất ngờ ở nhóm cổ phiếu lớn

Chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/10, VN-Index giảm 30,6 điểm, về 1.652,54 điểm. Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường, nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 điều chỉnh mạnh.

Trong đó, cả 2 cổ phiếu liên quan họ Vingroup là VHM (Vinhomes) và VRE (Vincom Retail) đều bất ngờ giảm sàn, trắng bên mua. Bản thân mã VIC (Vingroup) cũng giảm 2,28% về 214.000 đồng/đơn vị, VPL (Vinpearl) giảm 1,46%.

Bộ đôi VIC và VHM ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung, lấy đi của thị trường tổng cộng 8,9 điểm.

Các cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Tiếp đến, MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động) cũng là "tội đồ" ảnh hưởng đến chỉ số. Mã này giảm 5,48% về 81.000 đồng/đơn vị, lấy đi 2,62 điểm của VN-Index. Một số mã ngân hàng khác cũng trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực, như HDB, TCB, VPB, MBB, CTG...

Cùng với nhóm Vingroup, các cổ phiếu liên quan tỷ phú USD cũng chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm HDB - VJC liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm lần lượt 4,89% và 2,61%; TCB liên quan tỷ phú Hồ Hùng Anh giảm 2,91%...

Phiên giao dịch hôm nay, thanh khoản sàn HoSE vẫn duy trì mức thấp, đạt hơn 30.705 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.117 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như SSI, MBB, MWG, VCI, PDR...