Vingroup rót 18 tỷ USD vào dự án Hạ Long Xanh

HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa phê duyệt việc điều chỉnh thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu triển khai.

Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án là 4.119,23ha, bao gồm khoảng 933,23ha tại phường Tuần Châu và 3.186ha tại phường Hà An.

Như vậy, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup.

Phối cảnh dự án Hạ Long Xanh (Ảnh: Vingroup).

So với thông tin công bố năm 2020, dự án Hạ Long Xanh đã có nhiều thay đổi đáng kể. Trước đây, tổng diện tích được duyệt là 4.109,64ha với vốn đầu tư 232.369 tỷ đồng, trong đó 15% là vốn góp của nhà đầu tư và 85% huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Sau điều chỉnh, diện tích tăng 9,59ha, còn vốn đầu tư gần như tăng gấp đôi, thêm hơn 224.000 tỷ đồng. Dự án được Vingroup khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup - đảm nhiệm thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.