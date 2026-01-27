Cổ phiếu Vinaconex giảm sàn phiên thứ 2, ACV "bốc hơi" hơn 6%

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/1, cổ phiếu VCG của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, về 19.800 đồng/đơn vị.

Chốt phiên, mã này dư bán giá sàn hơn 6,6 triệu cổ phiếu. Khối lượng giao dịch ghi nhận hơn 38,2 triệu đơn vị, tăng đột biến so với nhiều ngày trước đây và cao hơn 55% so với phiên bán tháo ngày hôm qua.

Cùng với đó, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng giảm 6,57%, về mức 51.200 đồng/đơn vị. Phiên thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu cảng hàng không giảm điểm sau khi có sự phục hồi trong 3 tháng gần nhất.

Bộ đôi cổ phiếu Vinaconex và ACV đều giảm (Ảnh minh họa: Canva).

Liên quan đến bộ đôi cổ phiếu này, gần đây, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) cho biết sẽ triển khai 7 cuộc thanh tra trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông và bất động sản, tập trung vào các dự án, đơn vị lớn, có tác động lan tỏa và tiềm ẩn nguy cơ sai phạm.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản có Vinaconex. Trước đó, vào năm 2022, Vinaconex từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Vinaconex được chú ý trên thị trường khi là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Dự án này do ACV làm chủ đầu tư. Thời điểm liên danh này trúng thầu dự án sân bay Long Thành cũng xảy ra lùm xùm kiến nghị ngược từ liên danh khác.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Vinaconex đạt 3.782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 5 lần cùng kỳ, vượt hơn 3 lần kế hoạch năm nhờ quý III ghi nhận đột biến đến từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư tại công ty con.

Còn ACV lãi 9 tháng gần 8.936 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.