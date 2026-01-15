Soi thị giá cổ phiếu ngân hàng “tân binh” trên sàn HoSE

Trong những giờ giao dịch đầu tiên phiên 15/1, cổ phiếu KLB ghi nhận mức giá cao nhất đạt 17.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 8% so với giá tham chiếu. Thanh khoản cao hơn đáng kể so với mức bình quân các phiên gần nhất trên UPCoM.

Đến đầu phiên chiều, giá cổ phiếu “tân binh” sàn HoSE vẫn duy trì mức tăng tốt. Tại thời điểm 13h50, thị giá KLB đạt 17.250 đồng/cổ phiếu, tăng 6,48%, thanh khoản đạt gần 2 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu KLB đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 6/1. Trong năm 2025, thị giá cổ phiếu KLB đã tăng hơn 131%, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng tiến sát mốc 10.000 tỷ đồng trước thời điểm chuyển sang sàn niêm yết mới.

Cổ phiếu KLB niêm yết trên HoSE từ hôm nay (Ảnh: KLB).

Theo ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT KienlongBank, việc chính thức giao dịch trên HoSE không chỉ là dấu mốc niêm yết, mà là bước tái cấu trúc quan trọng trong cách ngân hàng kết nối với thị trường vốn, tạo tiền đề để KLB tham gia sâu hơn vào dòng chảy định giá và vận hành theo chuẩn mực niêm yết cao hơn, minh bạch hơn.

Trước đó, cổ phiếu KLB của KienlongBank đã nhận được quyết định chấp thuận niêm yết của HoSE vào ngày 18/12/2025. Ngân hàng này cũng đã thông báo ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM là 7/1, với ngày giao dịch cuối cùng là 6/1.

Tính đến phiên giao dịch ngày 30/12/2025, cổ phiếu KLB đang được giao dịch ở mức giá 16.600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa của KienlongBank đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, KienlongBank hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng hoạt động. 9 tháng năm 2025, ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, thực hiện 112% kế hoạch năm, cao nhất trong 30 hoạt động của nhà băng này.