Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu sắp hạ nhiệt?

Theo tờ Times of India và New York Post, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày thứ bảy đã chính thức lên tiếng khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz không hề bị đóng cửa. Nút thắt trung chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu này vẫn cho phép các tàu thương mại tự do lưu thông, chỉ cấm cửa phương tiện của Mỹ, Israel và các nước đồng minh trực tiếp nhắm vào Tehran.

Lý giải về việc hàng loạt hãng tàu e ngại, chọn cách đổi hướng di chuyển do lo ngại an ninh, ông Araghchi nhấn mạnh đây là lựa chọn tự nguyện của các doanh nghiệp vận tải và không liên quan đến Iran.

Quan trọng hơn, thông tin này lập tức được chứng minh bằng thực tế trên biển. Theo Reuters, 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển an toàn vào sáng thứ bảy và đang tiếp tục hành trình. Bộ trưởng Cảng và Vận tải biển Ấn Độ Rajesh Kumar Sinha cũng xác nhận diễn biến tích cực này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz hiện chỉ đóng đối với tàu của Mỹ và Israel (Ảnh: Reuters).

Lời giải cho cơn sốt giá năng lượng

Tuyên bố của Iran xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm, ngay sau khi thị trường năng lượng khép lại một tuần giao dịch đầy giông bão.

Theo Reuters, chốt phiên thứ Sáu, dầu Brent giao tháng 5 đã vọt lên 103,14 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tiệm cận mốc 99 USD/thùng. Cả hai mốc giá này đều tăng mạnh mẽ và lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 8/2022 do giới đầu tư tin rằng eo biển Hormuz đã bị phong tỏa.

Thực tế, thị trường khát tin tức đến mức giá dầu từng quay đầu giảm nhẹ ngay trong phiên chỉ vì một tin đồn sai lệch về việc tàu Ấn Độ qua eo biển, trước khi bật tăng trở lại lúc tin bị bác bỏ.

Giờ đây, khi sự thông suốt của tuyến đường được xác nhận chính thức bằng các chuyến đi thực tế, giới kinh doanh có cơ sở để kỳ vọng một nhịp điều chỉnh hạ nhiệt trong các phiên giao dịch tới.

Để ứng phó với đà tăng nóng, các nền kinh tế lớn cũng đang dốc toàn lực can thiệp. Mỹ thông báo xả 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược, kết hợp cùng 400 triệu thùng từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Đồng thời, Washington tung ra giấy phép đặc biệt kéo dài 30 ngày để giải phóng 100 triệu thùng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển.

Dù chuyên gia Bjarne Schieldrop từ SEB đánh giá lượng dầu Nga này thực chất đã có người mua và không bổ sung nguồn cung mới, nhưng các động thái khơi thông giao dịch, cộng hưởng với việc Hormuz mở cửa, chắc chắn sẽ tạo ra "bộ đệm" tâm lý cực lớn giúp kìm hãm đà tăng giá.

Cuộc đua bảo vệ tuyến vận tải chiến lược

Dù cửa ải Hormuz đã thông, những rủi ro địa chính trị vẫn phủ bóng lên bài toán chi phí logistics. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản hay Hàn Quốc cử tàu chiến đến khu vực để cùng Mỹ đảm bảo an ninh vận tải.

Ông cảnh báo sẵn sàng có những biện pháp cứng rắn nếu sự an toàn của các tàu thương mại bị đe dọa, đồng thời nhắm đến các cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Iran như đảo Kharg.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran chỉ trích hệ thống an ninh do Mỹ khởi xướng tại khu vực có nhiều lỗ hổng và kêu gọi các nước láng giềng tự chủ bảo vệ tuyến đường.

Thực tế, rủi ro gián đoạn vẫn hiện hữu khi Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh cho biết đã có 16 tàu bị tấn công tại khu vực Vịnh Ba Tư từ cuối tháng 2. Các cảng xuất khẩu dầu của Iraq cũng phải tạm ngừng hoạt động do các sự cố an ninh nghiêm trọng.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa cho thương mại quốc tế là một tin tức "giải nhiệt" vô cùng giá trị, giúp giảm bớt nỗi lo đội chi phí nguyên vật liệu và áp lực lạm phát với các doanh nghiệp sản xuất và nhà đầu tư.

Dù Ngân hàng Goldman Sachs từng dự báo dầu Brent có thể đạt trung bình trên 100 USD/thùng trong tháng 3, cục diện mới từ Tehran hoàn toàn có thể khiến thị trường phải định giá lại.