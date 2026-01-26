Cổ phiếu Vinaconex "có biến", dư bán sàn hơn 17 triệu đơn vị

Giá cổ phiếu rơi tự do

Cố phiếu được quan tâm nhất phiên giao dịch ngày 26/1 là mã VCG của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Cổ phiếu này cũng giảm sàn, đóng cửa tại mức 21.250 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, kể từ giữa tháng 6/2025, vốn hóa công ty theo đó chỉ còn 13.700 tỷ đồng.

Thanh khoản của VCG trong phiên đạt hơn 24,7 triệu cổ phiếu, cao gấp đôi mức bình quân một năm và gấp hơn 4 lần so với các phiên giao dịch gần đây. Đáng chú ý, đến thời điểm kết phiên chiều, cổ phiếu này vẫn trong trạng thái dư bán hơn 17,1 triệu đơn vị, trong đó gần 17 triệu cổ phiếu bị “chất đống” tại mức giá sàn.

Cổ phiếu VCG rơi tự do trong ngày 26/1 (Ảnh chụp màn hình).

Diễn biến bán tháo cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Vinaconex vừa báo lãi tốt. Quý III/2025, Vinaconex vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng hợp nhất đạt hơn 3.280 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động thoái vốn tại dự án nghỉ dưỡng ở Cát Bà.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 11.412 tỷ đồng doanh thu và 3.782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 400% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm (15.500 tỷ đồng doanh thu, 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế), Vinaconex đã hoàn thành 73% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 3 lần kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý.

Cuối năm 2025, Vinaconex cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch của công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 1/1. Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm ông Đặng Thanh Huấn không còn đảm nhiệm vị trí này, lý do là nghỉ chế độ hưu trí.

Vinaconex là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Công ty trúng thầu và thi công hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…

Vinaconex còn là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thanh tra

Năm 2026, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) cho biết sẽ triển khai 7 cuộc thanh tra trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông và bất động sản, tập trung vào các dự án, đơn vị lớn, có tác động lan tỏa và tiềm ẩn nguy cơ sai phạm.

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, Cục VII sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật tại một số dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (quý I), Công ty cổ phần Him Lam (quý II) và Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư (quý II).

Vinaconex nằm trong kế hoạch thanh tra của Cục VII (Ảnh: DT).

Trước đó, vào năm 2022, Vinaconex từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Cụ thể, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định pháp luật, trong đó Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh 2 lần và UBND TP Hà Nội điều chỉnh tới 6 lần.

Các sai phạm được nêu bao gồm việc tính toán sai mật độ xây dựng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN); điều chỉnh ô đất CX2 từ chức năng cây xanh, sân bãi thể thao sang xây dựng công trình dịch vụ; thay đổi quy mô công trình từ nhà điều hành, bể bơi ngoài trời sang bể bơi bốn mùa có mái che; điều chỉnh số tầng hầm từ hai lên bốn tầng; bổ sung bãi đỗ xe ngầm dưới khu vực cây xanh; cũng như việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng trên diện tích đất cây xanh, dẫn đến làm giảm diện tích không gian xanh theo quy định.

Vinaconex còn bị xác định lập dự án khu công viên giải trí số 1 sai quy hoạch, sau đó được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển nhượng dự án cho CTCP Bể bơi Thông minh trên cơ sở quy hoạch chưa đúng.

Tương tự, tại dự án Trung tâm dịch vụ số 2 (ô đất TN2), doanh nghiệp đã xây dựng công trình không phù hợp với tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được phê duyệt.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận trách nhiệm thuộc về Vinaconex và CTCP Hợp tác đầu tư Phúc Thanh, đồng thời kiến nghị UBND TP. Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.