Cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi ngược thị trường

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/5, thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh, mất mốc 1.900 điểm. VN-Index giảm 2,73 điểm, về 1.898,37 điểm. Sắc đỏ bao trùm ở nhiều cổ phiếu và nhóm ngành, thanh khoản sàn HoSE đạt gần 30.000 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng như VHM, VIC, VRE. Trong đó, cổ phiếu VRE là mã duy nhất trên sàn HoSE cũng như nhóm vốn hóa lớn rơi vào trạng thái giảm sàn về 33.000 đồng/đơn vị. Còn VHM ghi nhận mức giảm 4,81%, VIC giảm 0,45%.

Chứng khoán giảm điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu GAS tăng trần trong phiên hôm nay, lên 81.800 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này dư mua giá trần hơn 1,27 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến tích cực, nhiều mã tăng tốt như PVD, PLX, OIL, BSR... Một số mã tăng trần ít ỏi khác trên sàn hôm nay như HRC, VPG và SVC.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.415 tỷ đồng trong phiên hôm nay, các mã bị bán ròng mạnh như FPT, ACB, VHM, STB, VIC, VIX, CTG. Ngược lại, MSB, MSN được mua ròng nhiều nhất.