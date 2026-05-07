Cổ phiếu họ Vingroup, Gelex tăng trần, VN-Index vượt 1.900 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/5, thị trường trải qua những phút giây đầy hứng khởi. VN-Index tăng điểm mạnh mẽ, thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể.

Chốt phiên, chỉ số tăng 17,81 điểm lên 1.909,01 điểm. Giá trị giao dịch sàn HoSE đạt 30.043 tỷ đồng.

Nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Dòng tiền trên thị trường được điều hướng bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có đà tăng mạnh, như "họ" Vingroup (VHM, VIC, VPL) hay ngân hàng (STB, LPB, HDB), "họ" Gelex (GEX, GEE). Trong đó, loạt cổ phiếu "họ" Vingroup và Gelex tăng trần, như VHM, GEX, GEE.

Cổ phiếu STB (Sacombank) liên quan tới ông Nguyễn Đức Thụy cũng tăng trần trong phiên, lên 73.700 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này còn dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị.

Tuy vậy, số lượng cổ phiếu giảm trên sàn HoSE vẫn chiếm chủ đạo với 191 mã, trong đó có 4 mã giảm sàn gồm HUB, CTD, NVT, ABR. Còn lại, thị trường ghi nhận 119 mã tăng giá và 60 mã đứng giá.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 291 tỷ đồng trong phiên, các mã bị "xả" mạnh gồm FPT, ACB, KDH, BSR. Ngược lại, MSN, GEX, VHM, POW, HDB được mua mạnh.