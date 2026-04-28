Cổ phiếu Vinhomes tăng trần trong ngày công bố thông tin lãi gần 1 tỷ USD

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/4, loạt cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) đồng loạt tăng trần. Trong đó, VHM tăng trần lên 151.000 đồng/đơn vị với khối lượng giao dịch hơn 9,3 triệu cổ phiếu. Còn VRE lên mức 30.800 đồng/đơn vị, dư mua giá trần hơn 1,7 triệu cổ phiếu.

Không chỉ vậy, VIC (Vingroup) cũng tăng mạnh 6,32%, lên 225.500 đồng/đơn vị. Cả 3 mã này đều trong nhóm ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số hôm nay, trong đó VIC và VHM dẫn đầu.

Cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tích cực (Ảnh: Bloomberg).

Cổ phiếu bất động sản nhà tỷ phú Vượng tăng mạnh trong ngày doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với doanh thu thuần tăng 315% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65.114 tỷ đồng. Còn lợi nhuận đạt 25.625 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 866%, nhờ hoạt động bàn giao các dự án.

Tương tự, Vingroup đạt doanh thu thuần tăng 24%, lên 104.352 tỷ đồng nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và

kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.

Nhờ diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã khác như STB, NVL, MWG, FPT, chỉ số VN-Index tăng 22,55 điểm, lên 1.875,84 điểm. Thanh khoản thị trường khá dè dặt, dưới 20.000 tỷ đồng. Dù thị trường chung tăng điểm nhưng các mã giảm điểm vẫn chiếm ưu thế trên cả 2 sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 530 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, VHM, VPB, ACB. Ngược lại, VRE, NVL, VIC, STB... được mua ròng.