Giá xăng E10 giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Chiều 4/6, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 1.470 đồng/lít với xăng E5 RON 92. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.780 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 790 đồng/lít còn 26.860 đồng/lít, dầu mazut giảm 800 đồng/lít về mức 19.640 đồng/kg.

Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ nghị quyết về lộ trình triển khai E10. Sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này.

Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15h chiều 4/6 giảm còn 22.330 đồng/lít (giảm 1.330 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) giảm còn 23.230 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng sinh học; 300 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Từ 1/6, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030, theo Thông tư 50/2025.

Sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây. Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Do mặt hàng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, một trong những giải pháp trọng tâm hiện nay là tăng cường tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Các cơ quan quản lý và doanh nghiệp được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tư vấn kỹ thuật và giải đáp thắc mắc cho người dân.

"Không phải người tiêu dùng nào cũng có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật. Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời là rất quan trọng", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.