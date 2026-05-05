Nhóm Vingroup tăng điểm tích cực, cổ phiếu Novaland giảm sàn phiên thứ 2

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/5, nhóm cổ phiếu VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt tăng điểm, tác động tích cực đến chỉ số chung. Trong đó, cổ phiếu VIC tăng 3,5%, VHM tăng 6,48%, là 2 mã dẫn dắt thị trường, đóng góp 17,72 điểm vào chỉ số.

Sau nhóm này, các cổ phiếu ngành ngân hàng cũng gia tăng đà ảnh hưởng lên chỉ số, như VPB, LPB, STB, MSB.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NVL và nhóm ngân hàng như ACB, SHB, TCB, VCB gây áp lực lên thị trường. Trong đó, NVL đã giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, về 17.800 đồng/đơn vị. Mã này xuất hiện đà bán tháo khi dư bán giá sàn hơn 44,6 triệu cổ phiếu. Thanh khoản cũng ghi nhận hơn 33,3 triệu đơn vị, gần bằng ngày hôm qua.

Ngoài NVL giảm sàn, thị trường hôm nay cũng có một cổ phiếu bất động sản chung tình cảnh là TDH (Nhà Thủ Đức). Mã này giảm về 4.120 đồng/đơn vị với khối lượng khớp lệnh 579.900 cổ phiếu.

VN-Index chốt phiên tăng 20,79 điểm, lên 1.874,85 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 22.355 tỷ đồng. Dù chỉ số tăng điểm, các cổ phiếu trên sàn giảm giá lại chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 975 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là ACB, HPG, VCB, FPT, KDH, GEX, TCH. Ngược lại, POW, VHM, PVT, VRE, VIC được mua ròng nhiều nhất.