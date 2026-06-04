Nga công bố sản lượng vàng gây sốc, giới khai khoáng toàn cầu hoài nghi

Con số khiến cả ngành vàng phải nhìn lại

Trong cuộc trả lời hãng thông tấn nhà nước Tass trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Nga Alexander Kozlov cho biết sản lượng vàng của nước này năm 2025 đạt khoảng 480-485 tấn và năm 2026 dao động từ 480-500 tấn.

Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi Nga công bố ước tính quy mô ngành vàng kể từ năm 2022. Trong nhiều năm qua, các tổ chức nghiên cứu quốc tế gần như phải dựa hoàn toàn vào dữ liệu địa phương, thống kê khu vực và các mô hình ước tính để đánh giá sản lượng thực tế của quốc gia sản xuất vàng hàng đầu này.

Nga vừa đưa ra con số gây sốc khi khẳng định sản lượng khai thác vàng có thể đạt mốc 500 tấn trong năm nay (Ảnh: IN).

Điều gây bất ngờ nằm ở quy mô chênh lệch. Theo số liệu của World Gold Council (WGC), Nga khai thác khoảng 330 tấn vàng trong năm 2024, đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc với khoảng 380 tấn. Trong khi đó, công ty tư vấn Metals Focus ước tính sản lượng của Nga vào khoảng 345 tấn và tạp chí chuyên ngành Gold and Technologies đưa ra con số gần 360 tấn.

Nếu tuyên bố mới của Moscow là chính xác, sản lượng vàng của Nga thực tế cao hơn từ 120-170 tấn so với các đánh giá phổ biến trên thị trường. Khoảng cách lớn này khiến giới khai khoáng quốc tế lập tức đặt câu hỏi.

Hai lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp khai thác vàng lớn tại Nga chia sẻ với Bloomberg rằng họ gặp khó khăn trong việc lý giải con số mà Bộ trưởng Kozlov công bố. Lý do khá đơn giản. Trong vài năm gần đây, không xuất hiện thêm các mỏ vàng quy mô đặc biệt lớn đi vào khai thác thương mại đủ để giải thích cho mức tăng trưởng sản lượng mạnh như vậy.

Vì sao tuyên bố của Nga đặc biệt quan trọng?

Thị trường vàng toàn cầu vốn phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu sản xuất từ các quốc gia khai thác hàng đầu. Khi một nước đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới bất ngờ đưa ra con số cao hơn nhiều so với dự báo, toàn bộ bức tranh cung - cầu của thị trường có thể phải được đánh giá lại.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc, sản lượng vàng của nước này năm ngoái chỉ tăng khoảng 1,09%, lên hơn 381 tấn. Điều đó có nghĩa nếu Nga thực sự khai thác gần 500 tấn vàng mỗi năm, nước này không chỉ vượt Trung Quốc mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại của thế giới.

Theo Mining.com, một điểm đáng chú ý khác là Bộ Tài nguyên Nga khẳng định con số được Bộ trưởng Kozlov đề cập là vàng khai thác từ mỏ, không phải tổng sản lượng vàng bao gồm nguồn cung tái chế. Thông thường, ngoài vàng khai thác trực tiếp từ các mỏ, thị trường còn ghi nhận lượng vàng thu hồi từ hoạt động tái chế trang sức, phế liệu và các nguồn khác.

Dữ liệu của Bộ Tài chính Nga trước đây cho thấy tổng nguồn cung vàng thường chỉ cao hơn sản lượng khai thác khoảng 50-60 tấn mỗi năm. Vì vậy, ngay cả khi cộng thêm lượng vàng tái chế, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng rất khó để lý giải hoàn toàn mức sản lượng gần 500 tấn được công bố.

Một câu hỏi lớn với ngành khai khoáng thế giới

Theo Bloomberg, phần lớn các tổ chức nghiên cứu độc lập hiện vẫn chưa tìm thấy đủ bằng chứng để xác nhận sản lượng vàng của Nga đã tiến sát mốc 500 tấn.

Ông Mikhail Leskov, Tổng biên tập tạp chí Gold and Technologies, chia sẻ trên The Moscow Times rằng sản lượng vàng của Nga năm 2025 nhiều khả năng dưới 370 tấn. Từ dữ liệu của các vùng khai thác vàng lớn nhất nước này, ông ước tính sản lượng thực tế chỉ khoảng 363,5-367,5 tấn.

Trong khi đó, Metals Focus nhận định sản lượng vàng Nga sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới nhờ việc mở rộng các dự án quy mô lớn. Một trong những dự án được nhắc tới là Sukhoi Log, mỏ vàng chưa khai thác thuộc nhóm lớn nhất thế giới đang được Polyus phát triển.

Tuy nhiên, dự án này được cho là phải tới cuối thập niên mới tạo ra tác động đáng kể tới tổng sản lượng vàng của Nga. Điều đó càng khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về khả năng sản lượng đã tăng vọt ngay trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin về sản lượng vàng xuất hiện trong bối cảnh thị trường vàng thế giới đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Giá vàng những năm gần đây liên tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và những lo ngại liên quan tới nợ công toàn cầu.

Chính vì vậy, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nguồn cung từ các quốc gia sản xuất hàng đầu đều có thể trở thành yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Theo Bloomberg, tuyên bố mới từ Moscow đang mở ra một cuộc tranh luận lớn trong ngành vàng toàn cầu. Nếu các con số được xác nhận, bảng xếp hạng các quốc gia khai thác vàng lớn nhất thế giới sẽ phải thay đổi đáng kể. Ngược lại, nếu khoảng cách giữa dữ liệu chính thức và các ước tính độc lập tiếp tục tồn tại, thị trường sẽ còn phải chờ thêm thời gian để có câu trả lời rõ ràng về quy mô thực sự của ngành vàng Nga.