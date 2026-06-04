Liên tục rớt giá, vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh. Chốt phiên 3/6, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết lần lượt ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, các thương hiệu lớn niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng neo cao quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Trên thế giới, vàng giao ngay cũng giảm 0,94% về mức 4.448 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí) đang ở mức 142 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước đang cao hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với vàng thế giới, khoảng cách này thu hẹp đáng kể so với trước đó (có thời điểm lên đến 21-22 triệu đồng mỗi lượng).

Giá vàng thế giới đang giằng co trong biên độ hẹp khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tăng tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt phần nào hỗ trợ giá vàng.

Dữ liệu mới công bố tại Mỹ cho thấy số vị trí việc làm còn trống trong tháng 4 tăng lên 7,6 triệu, cao hơn mức 6,9 triệu của tháng trước và vượt dự báo của thị trường, thể hiện nhu cầu lao động tại Mỹ chưa suy yếu rõ rệt.

Tuy nhiên, số người nghỉ việc và hoạt động tuyển dụng đều giảm, phản ánh tâm lý thận trọng hơn từ cả người lao động lẫn doanh nghiệp trước báo cáo việc làm tháng 5 dự kiến công bố vào cuối tuần.

Một yếu tố khác tiếp tục chi phối thị trường là căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Việc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến hoạt động lưu thông qua khu vực này chưa có kết quả rõ ràng khiến giá dầu duy trì ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng 4.500-4.526 USD/ounce đang được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng đến các mốc cao hơn quanh 4.550 USD/ounce, sau đó là 4.576 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ gần 4.462 USD/ounce, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh sâu hơn về khu vực 4.418 USD/ounce, thậm chí 4.400 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin mới liên quan đến thị trường lao động Mỹ. Về dài hạn, giá vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương và người mua cá nhân.

USD duy trì đà tăng

Đồng USD duy trì đà tăng trước những diễn biến căng thẳng mới tại khu vực Vùng Vịnh. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,32%, hiện ở mức 99,54.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 25.145 đồng.