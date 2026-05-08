Nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường, khối ngoại mua VIC bán VHM

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/5, thị trường được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong đó, VIC và VHM ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số, đóng góp tổng cộng 4,56 điểm trên mức tăng 6,36 điểm của thị trường chung. Tiếp sau 2 mã này, các cổ phiếu VIX, GEX, LPB, MSB... cũng góp phần tích cực.

Nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland hôm nay bất ngờ lọt vào nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số. Sau 2 phiên giảm sàn và 2 phiên giảm điểm liên tiếp, mã này đã lấy lại được sắc xanh với mức tăng 3,93%. Thanh khoản vẫn ở mức cao, đạt hơn 41 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 880 tỷ đồng phiên hôm nay. Đáng chú ý, trong nhóm cổ phiếu Vingroup, khối ngoại bán ròng gần 267 tỷ đồng VHM nhưng mua ròng 136 tỷ đồng VIC. Các mã này cũng nằm trong nhóm mua ròng - bán ròng nhiều nhất sàn hôm nay của khối ngoại.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,36 điểm, lên 1.915,37 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 28.137 tỷ đồng.

Dù thị trường chung tăng điểm nhưng các cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm thế áp đảo. Sàn HoSE có tới 213 mã giảm giá, chỉ 97 mã tăng giá.