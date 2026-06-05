Giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng dựng đứng

Trong phiên giao dịch ngày 4/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng vọt lên vùng 4.500 USD/ounce. Trước đó, giá vàng chủ yếu dao động trong vùng 4.370-4.400 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm. Tính đến hiện tại, kim loại quý đã mất khoảng 19% giá trị so với kỷ lục 5.598 USD/ounce ghi nhận vào ngày 28/1.

Kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2, thị trường liên tục chứng kiến kịch bản quen thuộc là mỗi khi căng thẳng tại Vùng Vịnh leo thang hoặc các nỗ lực đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, giá dầu lại tăng mạnh. Hệ quả là kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu đi lên, trong khi giá vàng chịu sức ép giảm dù vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Những phát biểu mới nhất từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng ảnh hưởng tới thị trường. Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ chưa cần điều chỉnh chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và có thể tiếp tục theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định mới.

Ngược lại, bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, cảnh báo Fed có thể phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Giá vàng thế giới đảo chiều (Ảnh: Trading view).

Trong khi đó, dòng vốn đầu tư cũng cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 1,1 tấn vàng, đưa lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn 1.026,9 tấn. Đây cũng là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của quỹ kể từ đầu tuần.

Theo giới phân tích, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng của thị trường năng lượng toàn cầu - tiếp tục bị đóng cửa. Điều này khiến giá dầu duy trì ở mức cao và làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì hoặc thậm chí nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Đây được xem là môi trường bất lợi đối với vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản tài chính khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng thị trường vàng hiện đang bị chi phối chủ yếu bởi những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, thay vì các yếu tố truyền thống như nhu cầu trú ẩn hay triển vọng kinh tế.

“Diễn biến giá vàng đang bị chi phối chủ yếu bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Khi xung đột nóng lên, giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát. Điều này có thể dẫn tới lãi suất cao hơn, khiến đồng USD mạnh lên và gia tăng áp lực mất giá đối với vàng”, ông Meger nhận định với Reuters.

Trên thực tế, chỉ số USD-Index đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp, góp phần khiến giá vàng giảm hơn 50 USD trong phiên trước đó. Đồng bạc xanh mạnh lên làm tăng chi phí nắm giữ vàng đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Các số liệu kinh tế công bố gần đây cũng củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sức chống chịu tương đối tốt. Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, vượt mức dự báo 110.000 việc làm của các chuyên gia và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 16 tháng.

Ở lĩnh vực dịch vụ, chỉ số PMI của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) tăng lên 54,5 điểm trong tháng 5 từ mức 53,6 điểm của tháng trước. Chỉ số hoạt động kinh doanh đạt 57,7 điểm, trong khi đơn hàng mới tăng lên 57,3 điểm, cho thấy nhu cầu vẫn duy trì tích cực.

Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn xuất hiện một số tín hiệu kém khả quan. Chỉ số việc làm trong khảo sát ISM chỉ đạt 47,9 điểm, tiếp tục nằm dưới ngưỡng 50 điểm - dấu hiệu cho thấy hoạt động tuyển dụng đang thu hẹp. Ông Steve Miller, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát kinh doanh dịch vụ ISM, cho biết đây là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số việc làm suy giảm.

Đáng chú ý, áp lực giá cả đang gia tăng trên diện rộng. Fed cho biết chi phí năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông đã lan sang nhiều lĩnh vực khác như vận tải, bao bì, thực phẩm và phân bón. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Trong bối cảnh giá dầu neo cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên và Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường vàng được dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông cũng như những dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ để đánh giá triển vọng tiếp theo của kim loại quý.