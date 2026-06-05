Agribank rao bán khoản nợ 90 tỷ đồng của một Hoa hậu doanh nhân

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh An Phú đang tìm tổ chức đấu giá để bán toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt với giá trị ghi sổ tạm tính hơn 90,2 tỷ đồng. Khoản nợ được chào bán với giá khởi điểm 73 tỷ đồng và được bảo đảm bằng hai bất động sản tại Bình Thạnh, TPHCM.

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD), đơn vị được Agribank Chi nhánh An Phú ủy quyền xử lý khoản nợ, tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký ngày 24/5/2018.

Tính đến ngày 29/5, giá trị ghi sổ của khoản nợ đạt 90,21 tỷ đồng, gồm 59,27 tỷ đồng nợ gốc và 30,94 tỷ đồng tiền lãi. Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi doanh nghiệp thanh toán toàn bộ nghĩa vụ với ngân hàng.

Khoản nợ được bảo đảm bằng 2 bất động sản tại TPHCM.

Tài sản bảo đảm thứ nhất là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ A9 (số mới 241) Ung Văn Khiêm. Khu đất có diện tích 833,8m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị lâu dài. Trên đất có nhà ở riêng lẻ cấp III với diện tích xây dựng 451,1m2 và tổng diện tích sàn gần 1.070m2. Tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt.

Tài sản bảo đảm thứ 2 là nhà đất tại địa chỉ 101/42 Điện Biên Phủ. Thửa đất có diện tích 43,5m2, trên đất có căn nhà 2 tầng với tổng diện tích sử dụng 81m2. Tài sản này thuộc sở hữu của các cá nhân gồm ông Lý Minh Ban, ông Lý Minh Phương, ông Lý Minh Sang và bà Lý Thị Minh Nguyệt, được dùng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp.

Giao dịch tại Agribank (Ảnh: Tiến Tuấn).

Agribank đưa ra giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 73 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền tương đương 20% giá khởi điểm, tương ứng 14,6 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên với bước giá 100 triệu đồng.

Theo điều kiện thanh toán, trong vòng 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán khoản nợ, bên mua phải thanh toán tối thiểu 30% giá trị hợp đồng (đã bao gồm tiền đặt cọc). Khoản tiền này sẽ không được hoàn trả nếu người mua không tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên mua phải thanh toán toàn bộ giá trị khoản nợ. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, toàn bộ số tiền đã nộp sẽ thuộc về bên bán.

Agribank AMC LTD cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá từ ngày 2/6 đến hết ngày 5/6 tại trụ sở đơn vị ở số 135 Lạc Long Quân, Hà Nội. Tổ chức đấu giá được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí chấm điểm theo quy định và mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh An Phú trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.

Bà Lý Thị Minh Nguyệt khởi nghiệp bằng việc kinh doanh gas. Đến năm 2005, bà Nguyệt lập Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt (thuộc Tập đoàn Minh Nguyệt) chuyên mua bán, sửa chữa ô tô và có 2 gara kinh doanh, sửa chữa ô tô tại Bình Thạnh, TPHCM.

Trước khi bị Agribank rao bán thanh lý loạt tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu, bà Lý Thị Minh Nguyệt từng được tôn vinh tại các cuộc thi nhan sắc dành cho giới doanh nhân như: Nữ hoàng doanh nhân Việt 2017, Bông hồng Thép Tiên Phong, Á hậu 1 cuộc thi Thần tượng Doanh nhân 2017, Á quân cuộc thi "Doanh nhân hát - Sao hôm 2017" và Hoa hậu doanh nhân thành đạt 2018...