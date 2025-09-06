Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thêm trong ngày chứng khoán nhào lộn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/9 mang lại thật nhiều cảm xúc cho giới đầu tư với pha nhào lộn gây bất ngờ.

Trong phiên sáng, thị trường hưng phấn vượt đỉnh lịch sử 1.700 điểm thì tới buổi chiều, áp lực bán gia tăng đẩy chỉ số giảm 29 điểm. VN-Index chốt tuần đã không thể bảo vệ được thành quả, giảm về 1.666,97 điểm.

Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/9 (Ảnh chụp màn hình).

Trong phiên này, cổ phiếu VIC (Vingroup) từ vai trò tạo lực đẩy chính cho thị trường, có lúc tăng gần 4% đã giảm về giá tham chiếu. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) giảm hơn 2,2%, góp mặt trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số chung.

Cổ phiếu VPL (Vinpearl) là mã duy nhất trong "họ" Vingroup tăng nhẹ 0,37% nhưng không thể cứu vãn được đà giảm chung.

Trong nhóm cổ phiếu tỷ phú, duy nhất mã VJC (Vietjet Air) giữ được nhịp tăng 1,43%. Từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu này tăng liên tục từ vùng 90.000 đồng/đơn vị lên 142.000 đồng/đơn vị ở hiện tại, tức tăng 58% chỉ sau hơn 2 tháng.

Đà tăng của cổ phiếu đưa khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - chạm 3,6 tỷ USD, tăng 10 triệu USD chỉ trong một ngày. Bà Thảo cũng là tỷ phú duy nhất gia tăng tài sản sau phiên thị trường biến động mạnh hôm qua, theo cập nhật của Forbes.

Biến động tài sản các tỷ phú (Nguồn: Forbes).

Còn lại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi ngang khối tài sản, giữ ở mức 12,7 tỷ USD. Các tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan đều giảm khoảng 25-26 triệu USD.

Riêng tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát - giảm mạnh nhất giá trị tài sản bởi cổ phiếu HPG biến động mạnh sau những phiên hưng phấn. Mã này cũng giảm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu tỷ phú với mức giảm 3,5%, về 28.800 đồng/đơn vị. Tài sản tỷ phú Long tương ứng giảm 107 triệu USD, còn 2,9 tỷ USD.