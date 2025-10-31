Các đại gia bất động sản lãi lớn, riêng Novaland lỗ đậm

Nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 9 tháng đầu năm. Không ít doanh nghiệp báo lãi tăng đột biến so với cùng kỳ, nhờ cơ cấu lại nguồn thu, đẩy mạnh mảng cho thuê, dịch vụ, hoặc ghi nhận doanh thu từ các dự án đã hoàn tất pháp lý và bàn giao ra thị trường.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã chứng khoán: SCR) công bố 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 34 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 23 lần cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đến từ cơ cấu doanh thu có sự dịch chuyển, gia tăng ở mảng dịch vụ, cho thuê bất động sản, xây dựng.

Các mảng này đem lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp, trong lúc doanh thu chuyển nhượng bất động sản chưa khởi sắc. Đây cũng là định hướng chiến lược của TTC Land trong giai đoạn 2026-2027: Gia tăng tỷ trọng doanh thu vận hành - cho thuê, hướng đến mô hình phát triển cân bằng giữa dòng tiền ngắn hạn và dài hạn.

Thị trường bất động sản khởi sắc, lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa (Ảnh: NVL).

Hay Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng lần lượt gấp gần 5 lần và 23 lần so với cùng kỳ, đạt gần 3.941 tỷ đồng và 354 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao các dự án doanh nghiệp triển khai tại TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) ghi nhận doanh thu 9 tháng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, đạt 2.869 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 841 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Kết quả kinh doanh cũng được đóng góp phần lớn từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản.

Hoạt động bán dự án cũng góp phần cải thiện mạnh mẽ lợi nhuận của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC - mã chứng khoán: DIG).

Trong quý III, lợi nhuận của Phát Đạt đạt gần 86 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được doanh nghiệp nêu là trong kỳ, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tiếp tục ghi nhận từ dự án Bắc Hà Thanh (Gia Lai) và Kỳ Đồng (TPHCM).

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 964 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng, lần lượt gấp 5,5 lần và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Còn Tập đoàn DIC có doanh thu thuần đạt hơn 1.339 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 193 tỷ đồng, lần lượt gấp 28 lần và 17 lần cùng kỳ năm trước. Giải trình nguyên nhân, tập đoàn nêu doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Vào ngày 17/9 vừa qua, Tập đoàn DIC có thông báo hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Ninh Bình, giá chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp có lãi gần 200 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ năm trước.

Novaland và 2 doanh nghiệp khác báo lỗ

Tuy vậy, một số doanh nghiệp vẫn lỗ lớn hoặc tình hình kinh doanh kém sắc. Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) lỗ 1.820 tỷ đồng trong 9 tháng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính. Mặc dù vậy, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án trọng điểm.

Tính đến 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng.

Hay Công ty cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) lỗ hơn 25 tỷ đồng trong quý III, kéo dài chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ gần 76 tỷ đồng.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) cũng lỗ quý III hơn 22 tỷ đồng, do doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí hoạt động. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ gần 80 tỷ đồng.