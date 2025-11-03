Chứng khoán giảm sâu cuối phiên, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai ngược dòng

Thị trường chứng khoán ngày 3/11 giằng co giữa 2 chiều xanh, đỏ. Nếu như kết thúc phiên sáng, chỉ số cố gắng lấy lại sắc xanh, tăng hơn 12 điểm thì về cuối phiên, VN-Index giảm gần 23 điểm, còn 1.617 điểm. Sắc đỏ bao trùm, áp đảo sàn HoSE và HNX, trong đó HoSE có tới 240 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng không nằm ngoài diễn biến chung của thị trường với mức giảm gần 28 điểm. Nhóm này chỉ có 4 cổ phiếu tăng giá gồm SSB, SAB, FPT và VIC, còn lại 23 mã giảm.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng mạnh chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Nổi bật có cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng 2,3% lên 195.400 đồng/đơn vị, cũng đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Tiếp sau đó là FPT, BVH, KDC...

Ngược lại, áp lực giảm điểm nằm phần lớn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng (TCB, STB, VPB, HDB, MBB, SHB), cổ phiếu thép (HPG), chứng khoán (SSI, VIX, VND), bán lẻ (MWG, MSN), bất động sản (KDH, DXG).

Trên sàn HoSE, 17 mã giảm sàn, trong đó gồm nhiều cổ phiếu bất động sản như HDC, TCH, DXG, CII, DRH, NLG... Ngược lại, QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng trần lên 14.150 đồng/đơn vị.

Trong quý III, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ còn doanh thu giảm 42% so giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 150 tỷ đồng phiên hôm nay, bán mạnh VIX, MBB, STB, MWG, VRE và mua ròng FPT, ACB, VJC...