Cổ phiếu 2 đại gia đất Gia Lai cũ tăng trần, VN-Index duy trì sắc xanh

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/10, thị trường tiếp đà hồi phục khi mở cửa trong sắc xanh và kết thúc VN-Index tăng 5,33 điểm, lên 1.685,83 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE vẫn khá dè dặt, chỉ đạt 25.749 tỷ đồng, gần như đi ngang trong khoảng một tuần trở lại đây.

Thị trường được tác động tích cực nhờ đà tăng của một số cổ phiếu ngành ngân hàng (HDB, LPB, VPB, SHB), thép (HPG), bất động sản (NLG, KDH)... Trong đó, HDB (HDBank) đóng góp gần 2 điểm vào đà tăng của chỉ số.

Nhiều cổ phiếu trên HoSE tăng trần (Ảnh chụp màn hình).

Phiên giao dịch hôm nay cũng ghi nhận có tới 17 cổ phiếu trên HoSE đồng loạt tăng trần. Một số mã đáng chú ý thuộc ngành bất động sản, xây dựng như LDG, KHG, DRH, VPH, CTD, HAR. Cùng với đó, cổ phiếu 2 ông lớn đất Gia Lai cũ gồm HAG (Hoàng Anh Gia Lai) và DLG (Đức Long Gia Lai) cũng tăng hết biên độ.

Cổ phiếu BSR (Lọc hóa dầu Bình Sơn) cũng tăng trần trong ngày giao dịch không hưởng quyền để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 31,5% và trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên hôm nay, các mã bị bán mạnh như ACB, MBB, VIX, SSI...