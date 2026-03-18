Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang dư bán sàn lượng lớn, nhóm dầu khí "nóng"

Chốt phiên giao dịch ngày 18/3, tâm điểm chú ý của thị trường vẫn đổ dồn về cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Mã này sớm giảm sàn về 64.000 đồng/đơn vị, là phiên giảm hết biên độ thứ 2 liên tiếp sau biến cố liên quan tới các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Khối lượng giao dịch cũng hạn chế khi chỉ khớp lệnh 643.800 cổ phiếu, trong khi dư bán giá sàn hơn 33,4 triệu đơn vị.

Về thị trường chung, VN-Index chốt phiên tăng 3,54 điểm, lên 1.713,83 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức 26.224 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu VN30 là lực cản khi giảm 4,81 điểm. Trong số này, cổ phiếu STB (Sacombank) giảm mạnh nhất khi giảm 6,36%, tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Ngân hàng này vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức trong tháng 4.

Bên cạnh các tờ trình dời trụ sở chính, đổi tên, một loạt những nội dung mới được ngân hàng này lấy ý kiến cổ đông là xin dời thời gian tái cơ cấu sang năm 2030. HĐQT đánh giá trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Dù ghi nhận đã đạt được một số kết quả nhất định song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Ngân hàng đánh giá tỷ lệ nợ xấu hiện vẫn ở mức cao, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình đã đề ra.

Ngoài ra, thị trường hôm nay cũng dành sự chú ý với nhóm cổ phiếu dầu khí khi đồng loạt trong sắc xanh và tím, thắp lên ngọn lửa hi vọng cho chứng sĩ. Nhiều mã tăng trần như PVC, PVD hoặc tăng mạnh như OIL, BSR, PLX, PVB...

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên thứ 2 bán ròng lớn cổ phiếu VIC (Vingroup). Giá trị bán ròng hôm nay đạt gần 1.587 tỷ đồng. Sau VIC, khối ngoại bán ròng STB, VCB, KDH, BID. Ngược lại, MSN được mua ròng nhiều nhất, giá trị hơn 150 tỷ đồng.