12 quỹ đầu tư đã bán sạch cổ phiếu Hóa chất Đức Giang trước biến cố

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Trước thông tin trên, mã DGC của công ty trên sàn chứng khoán đã giảm hết biên độ, hiện chỉ còn 68.800 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, từ cuối năm 2025, cổ phiếu DGC đã bất ngờ có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, gây ngỡ ngàng cho giới đầu tư. Trong giai đoạn này, có 12 quỹ đầu tư đã bán sạch cổ phiếu DGC, với lượng nắm giữ của nhóm quỹ giảm 4,6 triệu đơn vị sau 2 tháng.

Dữ liệu cập nhật đến tháng 2, ghi nhận hiện chỉ còn 21 quỹ nắm giữ cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang, con số cuối năm 2025 là 33 quỹ đầu tư. Tổng lượng cổ phiếu của 12 quỹ này nắm giữ đạt 8,04 triệu đơn vị, tương đương khoảng 2,12% lượng cổ phiếu lưu hành, với tổng giá trị sở hữu khoảng 593 tỷ đồng.

Như vậy, cả quy mô và số lượng quỹ còn hiện diện trong cơ cấu cổ đông của Hóa chất Đức Giang cũng đã thu hẹp đáng kể trước khi thông tin Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp bị khởi tố được công bố.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Hóa chất Đức Giang.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, gồm đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các sai phạm này diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.