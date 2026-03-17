Mảng bất động sản ngàn tỷ đồng ít người biết của Hóa chất Đức Giang

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Trên thương trường, Hóa chất Đức Giang nổi tiếng với hoạt động kinh doanh cốt lõi là hóa chất. Tuy nhiên, ít người biết Hóa chất Đức Giang còn làm bất động sản.

Theo công bố vào tháng 10/2025, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang (công ty con do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm 100% vốn) được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại phường Việt Hưng.

Phối cảnh dự án bất động sản của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Ảnh: DGC).

Quy mô dự án gần 47.500m2, hạng mục chính gồm 60 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng; hai tòa chung cư cao 25 tầng với 880 căn hộ. Ngoài ra, tổ hợp này còn có trường học rộng 1,1ha và công trình công cộng với chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.500 tỷ đồng, toàn bộ sử dụng vốn tự có, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030. Tiến độ thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2030 và chia thành 3 phân kỳ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền tiết lộ đã chờ đợi 5 năm để được cấp phép triển khai dự án, thậm chí đã có phê duyệt quy hoạch 1/500.

Theo kế hoạch, giá bán dự kiến của dự án bất động sản nêu trên khoảng 40 triệu đồng/m2 nhà chung cư và 100 triệu đồng/m2 nhà liền kề. Dự án có thể đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Hóa chất Đức Giang.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhấn mạnh quan điểm không theo đuổi bất động sản như một hướng đi chính, trong bối cảnh "cả nước đổ xô làm bất động sản", và khẳng định công ty vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Đức Giang chỉ là tận dụng quỹ đất có sẵn của doanh nghiệp.

Ngoài dự án tại phường Việt Hưng, Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (đơn vị trực thuộc Hóa chất Đức Giang) cũng lên kế hoạch xây dự án nhà chung cư và liền kề rộng khoảng 3ha tại Hải Phòng. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp khẳng định dự án này nhằm phục vụ chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.