Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo, cắt margin

Sau thông tin khởi tố các lãnh đạo tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cổ phiếu DGC có diễn biến không mấy tích cực trong những phút đầu mở cửa phiên giao dịch sáng nay (18/3).

Tính đến 9h34, mã này tiếp tục giảm sàn, không có bên mua. Trong khi đó, lệnh bán giá sàn chất cao, dư bán hơn 27 triệu đơn vị. Dù vậy, thanh khoản khá èo uột, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ ghi nhận khoảng 237.700 cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu hóa chất này đi ngược với sự hưng phấn của thị trường chung sáng nay. VN-Index trong những phút đầu giao dịch tăng hơn 30 điểm, vững vàng vượt qua mốc 1.740 điểm.

Thông tin bắt Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này cũng đã khiến cổ phiếu DGC giảm sàn ngày hôm qua (17/3). Thị trường lập tức phản ứng khi áp lực bán gia tăng, dư bán giá sàn hơn 12,5 triệu đơn vị vào cuối phiên.

Ngay tối qua, công ty chứng khoán đầu tiên là Mirae Asset đã đưa ra thông báo cắt margin (tỷ lệ cho vay ký quỹ) với cổ phiếu này, giảm từ 45% về 0%.

Nhiều lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố (Ảnh minh họa: DGC).

Hôm qua, Bộ Công an công bố khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Trong đó, 14 bị can bị khởi tố, bao gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố nhiều bị can khác trong công ty này, trong đó có ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Doanh nghiệp này cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.