Hóa chất Đức Giang kinh doanh ra sao trước khi lãnh đạo bị bắt?

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Trước thông tin trên, mã DGC của công ty trên sàn chứng khoán đã giảm hết biên độ, hiện chỉ còn 68.800 đồng/cổ phiếu.

Từ cuối năm 2025, cổ phiếu DGC đã bất ngờ có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, gây bất ngờ cho giới đầu tư. Trong khi trước đó, mã này được nhiều quỹ đầu tư săn đón với giao dịch ổn định, doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tăng trưởng tốt, dư tiền mặt cao và tỷ lệ cổ tức đều đặn hàng năm.

Hóa chất Đức Giang đang kinh doanh ra sao?

Hóa chất Đức Giang có nguồn gốc là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chất, được thành lập từ năm 1963. Đến tháng 3/2004, đơn vị này thực hiện cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc thành lập và phát triển hệ thống công ty con, đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Đến năm 2019, công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình tập đoàn, lấy tên Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Qua nhiều đợt tăng vốn, đến nay vốn điều lệ của doanh nghiệp đã đạt gần 3.798 tỷ đồng.

Hiện Hóa chất Đức Giang giữ vị thế dẫn đầu trong ngành hóa chất với công suất thiết kế phốt pho vàng đạt khoảng 69.800 tấn mỗi năm, tương đương 56% tổng công suất toàn thị trường trong nước. Doanh nghiệp đồng thời là nhà xuất khẩu axit photphoric lớn nhất Việt Nam. Hoạt động sản xuất của tập đoàn trải rộng trên nhiều địa bàn, trong đó Lào Cai đóng vai trò trung tâm, tập trung khai thác quặng apatit và sản xuất các sản phẩm chủ lực như phốt pho, axit, phân bón, đạm và các hóa chất cơ bản.

Từ năm 2018, sau quá trình tái cấu trúc, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận bước tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu lần đầu vượt mốc 6.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá tiếp theo.

Đỉnh cao tăng trưởng được ghi nhận vào năm 2022, khi doanh thu đạt 14.444 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 6.037 tỷ đồng. Dù lợi nhuận những năm sau đó có điều chỉnh giảm so với mức kỷ lục, doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Riêng năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu 11.267 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với năm trước, cho thấy sự ổn định và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh triển khai loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật là dự án nhà máy xút - chất dẻo tại Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 12.000 tỷ đồng.

Ở mảng bất động sản, trong quý II/2025, Hóa chất Đức Giang đã tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Đức Giang từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng nhằm phục vụ kế hoạch triển khai dự án chung cư.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, doanh nghiệp đã đấu giá thành công Nhà máy cồn Đại Việt với mức giá 253 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục rót thêm khoảng 60 tỷ đồng để mở rộng quy mô. Nhà máy này đã được đưa vào vận hành từ tháng 12/2024.

Thu đều đặn khoảng 600 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng mỗi năm

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi duy trì hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ kết quả của Hóa chất Đức Giang là nền tảng tài chính vững mạnh với lượng tiền mặt dồi dào. Doanh nghiệp hiện nằm trong nhóm có quy mô tiền mặt lớn trên sàn chứng khoán và chủ động sử dụng kênh gửi ngân hàng như một chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính tại thời điểm cuối năm 2025, công ty nắm giữ 1.040 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có 758 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và khoảng 280 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn duy trì tới 12.065 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, với mức lãi suất dao động từ 5% đến 6,7%/năm. Nhờ đó, riêng trong năm 2025, nguồn thu từ lãi tiền gửi mang về cho công ty khoảng 615 tỷ đồng.

Trước đó, việc duy trì lượng tiền mặt lớn cũng giúp doanh nghiệp ghi nhận nguồn thu tài chính đáng kể, với 626 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2023 và 540 tỷ đồng trong năm 2024. Điều này góp phần củng cố dòng tiền và tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Cổ phiếu tăng mạnh, khối tài sản "người nhà" lãnh đạo lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, Hóa chất Đức Giang cùng công ty con Apatit Việt Nam được biết đến là những doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao trong nhiều năm. Gần đây, tập đoàn tiếp tục thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, trong khi Apatit Việt Nam chốt mức chi trả lên tới 100% bằng tiền mặt.

Bên cạnh nguồn thu cổ tức hấp dẫn, việc cổ phiếu DGC duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian dài cũng góp phần gia tăng đáng kể giá trị tài sản của ban lãnh đạo và các cổ đông lớn, đưa nhiều người trở thành những cá nhân sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu DGC (Ảnh: VNDStock).

Riêng ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT, hiện nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng. Vợ ông, bà Hồng Lan, cũng sở hữu lượng tài sản vào khoảng 1.200 tỷ đồng.

Con trai ông, Đào Hữu Duy Anh, đang nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu DGC, với giá trị thị trường tương đương gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều thành viên khác trong gia đình ông Đào Hữu Huyền cũng sở hữu lượng tài sản đáng kể, trong đó có ông Đào Hữu Kha với gần 2.000 tỷ đồng và bà Ngô Thị Ngọc Lan với khoảng 2.200 tỷ đồng.